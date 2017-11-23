В банду, которую организовал и возглавлял 60-летний житель столицы Хамид Давлатов, входили четверо молодых душанбинцев.

Он и 17-летний Азиз Буриев, 15-летний Шараф Шамшод, 26-летний Шукрулло Одилов и 34-летний Абдуссатор Пиров в течении последних двух месяцев грабили квартиры граждан Китая, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

"Злоумышленники вынесли из трех ограбленных квартир свыше 1 миллиона 233 тыс. сомони", - сообщает МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по фактам ограбления, кражи и хулиганства.