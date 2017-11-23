Сферы строительства и промышленности станут недоступными для работы иностранным гражданам, прибывающим в Республику Саха (Якутия), в трудовую миграцию. Администрация республики готовит очередной указ, который ограничит привлечение иностранной рабочей силы, сообщает телеканал НВК Саха.

В марте этого года глава Якутии Егор Борисов подписал первый подобный документ. В нем запрещается деятельность мигрантов в сферах образования, здравоохранения, транспорта, торговли, операций с недвижимым имуществом, рыболовство и овощеводство. Однако, этот запрет не был столь масштабным. В то же время не сообщается о том, когда будет принят данный указ.

По данным отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республики Саха (Якутия), в сфере строительства в основном работают граждане Таджикистана и Узбекистана.

Примерная их численность, в общем, составляет 3000 человек: из них около 1,5 тыс. человек - граждане Таджикистана. Они работают по патентам. В промышленности же трудоустроены в основном граждане Украины.

«И первый, и второй указы должны защитить национальный рынок республики и поспособствовать снижению уровня безработицы», - уверены в Якутии.

Сам глава Республики Саха объявил об этом еще накануне 22 ноября в ходе выступления перед парламентариями и членами правительства. В ходе выступления он объявил 2018 год Годом содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия).

«За последние три года выросла численность иностранных трудовых мигрантов. И ни для кого не секрет, что по большому счёту это обусловлено не нехваткой рабочих рук, а желанием руководителей наших предприятий сэкономить на зарплате и социальных пакетах для работников. При этом одновременно в органах службы занятости состоят на учете безработные жители республики, ищущие работу в этой же сфере», - заявил он, добавив, что одна из главных целей указа — снижение уровня безработицы в республике.

На сегодня, по информации региональной службы занятости, в Якутии насчитывают более 30 тысяч безработных. Из них всего около 10 тысяч стоят на учете по безработице.

Как сообщает издание, в то же время на стройках вероятнее всего встретить иностранца, нежели чем представителя местного населения. Только в этом году компании на разные виды работ привлекли порядка 2 тысяч мигрантов. С принятием новых правил могут возникнуть проблемы, говорят в профильном ведомстве.

Отмечается, что указ коснется все же не всех приезжих. На стройках и в промышленности останутся граждане стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана.