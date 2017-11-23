Агентство по гидрометеорологии сообщает, что 26-27 ноября в Таджикистан придет похолодание: дождь, переходящий в мокрый снег, усиление ветра до 18 м/с, а столбик термометра опустится до пяти градусов.

В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве доводит до внимания граждан и гостей страны то, что прогнозируются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на горных дорогах снежные заносы, накаты и гололедица.

КЧС предупреждает, что из-за ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередачи, возможный частичный повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций и просит граждан быть бдительными.

«КЧС просит граждан в эти дни ограничить свое передвижение без острой необходимости по горным дорогам, воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, выпаса скота, заготовки дров и охоты в горных местностях, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей и печей», - отмечается в сообщении пресс-службы КЧС.