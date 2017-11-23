Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев с супругой прибыли в Южную Корею, 22 ноября 2017 года.

Двусторонние документы и соглашения на общую сумму 8,9 миллиарда долларов подписаны в среду в ходе визита в Южную Корею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщил пресс-центр по освещению визита главы РУ, пишет Подробно.уз.

"В сфере инвестиционного, финансово-технического и торгово-экономического сотрудничества в ходе государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея в среду подписаны 75 документов на общую сумму 8,94 миллиарда долларов", — уточнили в пресс-центре.

В частности, в области энергетики и нефтегазохимии подписаны документы и соглашения на 2,95 миллиарда долларов, в банковско-финансовой сфере – на 2,7 миллиарда долларов, в строительстве и развитии инфраструктуры – на 1,7 миллиарда долларов.

Кроме того, министерство внешней торговли Узбекистана АО "Алмалыкский ГМК" и Корейский институт редких металлов (KIRAM) подписали "дорожную карту" о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности. Корейский институт развития персонала и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) и Госкомитет Узбекистана по инвестициям подписали меморандум о реализации программы сотрудничества на 2018-2019 годы, добавили в пресс-центре.

Республика Корея является одним из самых крупных инвесторов Узбекистана. В настоящее время в республике функционируют 461 предприятие с участием корейского капитала. По итогам января-октября 2017 года товарооборот между двумя странами вырос в 1,3 раза, до 1,1 миллиарда долларов.