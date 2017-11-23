Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев принял посла Мексики в Таджикистане (с резиденцией в Тегеране) Джозе Альфонсо Зегбе Камарена по его просьбе.

Махмадсаид Убайдуллоев заявил, что Таджикистан заинтересован в налаживании отношений с Мексикой в сферах экономики, торговли, туризма, сообщил «АП» Навруз Курбонзода - помощник председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли республики по связам со средствами массовой информации и неправительственными организациями.

Спикер парламента Таджикистана отметил, что на сегодняшний день торгово-экономическое сотрудничество между двумя государствами не соответствует потенциалу и в этом направлении прежде всего необходимо создать договорно-правовую базу.

Мексиканский дипломат заверил своего собеседника в том, что приложит максимум усилий для развития отношений своей страны с Таджикистаном. Он передал приветственное послание спикера парламента Мексики Габриеллы Куэвас М. Убайдуллоеву.