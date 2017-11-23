Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира. В целом его участницы за год заработали $109,5 млн. В основном эти доходы, по информации составителей, базировались на производстве косметики и духов, пишет РБК.

Кендалл Дженнер

Фото: Charles Platiau / Reuters

Рейтинг возглавила 22-летняя американка Кендалл Дженнер. В период с 1 июня прошлого года по 1 июня 2017 года она, по данным Forbes, заработала $22 млн. Такой успех девушке, как отмечают авторы списка, принес ее аккаунт в Instagram, где она распространяет рекламные объявления для аудитории в 85 млн человек. Также подобный заработок стал результатом выгодных сделок с производителями косметики, парфюмерии, одежды и спортивных товаров Estée Lauder, La Perla, Adidas и другими.

Жизель Бюндхен

Andre Penner / AP

На второе место ​Дженнер оттеснила 37-летнюю бразильянку ​Жизель Бюндхен ($17,5 млн). До этого последние 15 лет именно она возглавляла список самых высокооплачиваемых моделей. В 2017 году Бюндхен, как напоминает Forbes, продолжила позировать в Бразилии для производителя аромата Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara. Однако меньшее количество подобных кампаний для модели сказалось на ее доходе, который уменьшился на 43% по сравнению с прошлым годом. Тогда Бюндхен, согласно данным Forbes, заработала $30,5 млн.

Крисси Тейген

Lucy Nicholson / Reuters

Третье место в топ-10 заняла американская модель Крисси Тейген ($13,5 млн). В рейтинге самых высокоплачиваемых моделей Forbes она оказалась впервые. В 2017 году, как отмечают авторы списка, девушка заработала миллионы на контрактах, не имеющих прямого отношения к моде. Основной доход, по данным журнала, ей в том числе принесло участие в рекламных кампаниях производителей кокосовой воды Vita Coco и водки Smirnoff.

Адриана Лима

АР

На четвертой позиции оказалась 36-летняя бразильская модель Адриана Лима. За последний год, по оценкам Forbes, она заработала $10,5 млн. В настоящий момент она является лицом таких компаний, как Sportmax и Marc Jacobs fragrance.

Джиджи Хадид

АР

С доходом $9,5 млн в рейтинге Forbes оказалась 22-летняя американка Джиджи Хадид. За прошедший год девушка выпустила собственную коллекцию косметики для компаний Maybelline, Vogue eyewear и Tommy Hilfinger.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Reuters

Также $9,5 млн за последний год, по данным Forbes, заработала британка Роузи Хантингтон-Уайтли. Такой доход ей, как замечают составители списка, удалось получить благодаря собственным линиям женского нижнего белья, косметики и парфюмерии для Marks & Spencer.

Карли Клосс

Reuters

В рейтинг также вошла американская модель Карли Клосс ($9 млн). В свои 25 лет она, как замечает Forbes, уже 36 раз появлялась на обложках разных изданий журнала Vogue. Нынешние ее контракты предполагают сотрудничество с такими компаниями, как Adidas, Swarovski и Express.

Лю Вэнь

Reuters

На восьмой позиции с доходом $6,5 млн, по версии Forbes, закрепилась китаянка Лю Вэнь. Она стала первой азиатской представительницей гиганта ​Estée Lauder, первой китайской моделью, прошедшей по подиуму на ежегодном модном показе Victoria's Secret ​Fashion Show, а в марте 2017 года Лю Вэнь стала первой китаянкой, появившейся на обложке журнала American Vogue​.

Белла Хадид

АР

Самой молодой в списке наиболее высокооплачиваемых моделей мира оказалась 21-летняя американка Белла Хадид. С 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года она заработала $6 млн. В течение этого периода она, как напоминает Forbes, позировала для ряда известных брендов, в том числе для Dior, Nike и Nars cosmetics.

Эшли Грэм

Reuters

Завершает рейтинг американская модель plus-size Эшли Грэм ($5,5 млн). ​Получить такой доход, по данным составителей, ей позволили собственные линии для производителей одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All. Помимо этого в 2016 году Грэм, как отмечает Forbes, стала первой моделью с размером XL, которая появилась на обложке спортивного журнала ​Sports Illustrated.