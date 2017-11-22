Прокуратура США предъявила официальные обвинения выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, который 31 октября совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, в результате чего погибли восемь и были ранены 12 человек. Об этом сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.

Саипова, арестованного во время совершения преступных действий, обвиняют по 22 пунктам, включающих восемь убийств, 12 покушений на убийство, попытку оказать материальную поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), в насилии и повреждении транспортного средства.

Данное обвинение, утвержденное жюри присяжных, позволит рассмотреть его дело в суде. Как минимум, по двум статьям обвинения злоумышленнику может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

«Намерения Саипова состояли в том, чтобы нанести значительный ущерб, смерть и травму невинным жертвам и терроризировать этот город», – заявил помощник директора по обвинению Суини.

В обвинительном заключении также говорится о том, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против себя и полностью признался в совершении преступления. В частности, из его слов вытекает, что на совершение нападение на мирных граждан его вдохновили видеоизображения ИГИЛ в его мобильном телефоне. Они начал планировать свое нападение примерно год назад, а два месяца назад он решил использовать грузовик. 22 октября Саипов арендовал грузовик, чтобы тренироваться перед атакой. Саипов заранее планировал нанесение удара по пешеходам в районе Уэст-Сайд, а затем перейти к Бруклинскому мосту, чтобы продолжать сбивать пешеходов. Для нападения Саипов выбрал 31 октября, Хэллоуин, потому что он считал, что во время праздника людей на улице будет больше. Саипов намеревался закрепить флаги ИГИЛ в передней и задней части грузовика во время атаки, но передумал, потому что не хотел привлекать к себе внимание. Саипов попросил разместить флаг ИГИЛ в его больничной палате и заявил, что доволен тем, что сделал.