В Худжанде по подозрению в убийстве 54-летней женщины задержана ее невестка.

В УМВД Согдийской области сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции задержана 28-летняя жительница города Худжанда по подозрению в совершении данного убийства.

Источник отметил, что задержанная 21 ноября в результате возникшей ссоры со свекровью нанесла ей 3 ножевые ранения хозяйственным ножом в области груди.

«Женщина от полученных ран скончалась на пути в больницу, сообщил источник. - По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается».

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Между тем, в столице сотрудниками милиции по фактам убийств, совершенных с особой жестокостью, задержаны двое, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В частности, один из задержанных - 27-летний житель района Рудаки после ссоры со своей бывшей женой нанес ей несколько ножевых ударов, отчего она скончалась. Другой задержанный - 44-летний житель Душанбе, поссорившись с 77-летним гражданином, нанес ему 4 ножевых ударов. Пожилой человек от полученных ран скончался на месте.

По данным случаям также возбуждены уголовные дела, ведется расследование