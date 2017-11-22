События в Луганске являются внутренним делом самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а сообщения в СМИ о том, что Москва поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствуют действительности, заявляют в Кремле.

В частности, по данным ТАСС, с таким заявлением выступил начальник департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.

Он прокомментировал сообщение, появившееся в РБК со ссылкой на источник, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, согласно которому Москва якобы встала на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с главой республики Игорем Плотницким.

"Это сообщение неизвестно на чем основано. Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался", - заявил Арутюнов.

Накануне днем центр Луганска был захвачен группой вооруженных людей. Позже выяснилось, что они действовали по приказу уволенного накануне главы МВД ЛНР Игоря Корнета. Люди оказались сотрудниками МВД, недовольными его отставкой.

Игорь Корнет Newsru.com

По данным "Новой газеты", глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город. Его приказ проигнорировали. Вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заблокировали доступ к административным зданиям.

Корнет выступил с заявлением, в котором опроверг свою отставку и сообщил об аресте двух чиновников ЛНР и генерального директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, "вредивших" интересам "республики".