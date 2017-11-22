Против сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело за получение взятки от граждан, которые прогуливались на площади Независимости.
В РУВД Юнусабадского района сообщили UzNews.uz, что двое молодых людей, 1990 и 1994 года рождения, которые прогуливались на площади Независимости средь бела дня, были остановлены для проверки документов представителем правопорядка.
Затем, для выяснения их личностей, ребят попросили пройти в близлежащий опорный пункт правоохранительных органов, находящийся напротив дворца «Туркистон». Пообещав отпустить ребят, сотрудник правоохранительных органов попросил их принести ему газированный напиток «Coca-Cola» со сладостями. Однако ребята сказали, что у них есть только 10 000 сумов (примерно $1,2) наличными и положили их внутрь тетради сотрудника. Весь диалог потерпевшие граждане записывали на сотовый телефон.
С вещественными доказательствами мужчины обратились в правоохранительные органы.
После проведения следственных мероприятий, работник правоохранительных органов признал свою вину и был уволен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 210 ч.1 УК РУз (получение взятки). Данная статья подразумевает наказание в виде штрафа от 50 до 100 МРЗП или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права.
Законодательство Узбекистана не ограничивает свободу передвижений граждан, однако у правоохранительных органов все же иногда возникают вопросы к прохожим, - сообщает ИА «Фергана». Так, в августе 2017 года в ходе рейда МВД городе Ургенч Хорезмской области были задержаны 3706 человек, которые «бесцельно гуляли» после 21 часа. Большинство задержанных на сутки арестовали и заставили выплатить штрафы. В некоторых случаях сотрудники МВД ограничились профилактической беседой. В МВД не смогли уточнить, за какое именно правонарушение граждан арестовали и оштрафовали.
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Negmat3 часа назад
Вчера на спринтере шофер рассказал как наши ГАИшники в 7 км. рядом с новым автовокзалом просят принести "Табака". Говорит аппетит у них хороший. Видел как останавливают только грузовых и маршруток ради чего всем шоферам известно! Но ни разу не читал чтобы за нарушение ГАИ либо грубых пешеходов штрафовали, виноват только шофер. Вижу как родители (особенно женская половина) переходят с детьми на красный пешеходный светофор, рискуя жизни не только своей, но и детей. Надеюсь будет статья для исправлении таких людей)))