Лица, имеющие двойное гражданство - Таджикистана и Российской Федерации, сталкиваются с очередными бюрократическими препонами на пунктах погранконтроля Таджикистана. В ситуации разбирался корреспондент «АП».

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратился читатель, столичный житель Субхиддин, который рассказал, что он несколько лет назад получил гражданство России, при этом он остается гражданином Таджикистана и имеет постоянную прописку в Душанбе. При пересечении границы Таджикистана на пункте погранконтроля в международном аэропорту Душанбе он столкнулся с проблемами.

- Билет я приобрел по загранпаспорту гражданина РФ, соответственно его и предъявил при пересечении границы. Пограничник попросил предъявить миграционную карту, на что я ответил, что имею постоянную прописку в Таджикистане, соответственно двойное гражданство. Тогда сотрудник погранконтроля попросил предъявить паспорт гражданина Таджикистана с пропиской, что я и сделал. Увидев паспорт, пограничник попросил предъявить справку о двойном гражданстве, которой у меня не было. Проставив штамп в моем загранпаспорте о пересечении границы, меня отвели в отдельный кабинет, где требовали уплатить штраф.

На мою просьбу показать приказ или ссылку на нормы закона старший офицер не смог ответить. Увидев, что с меня невозможно что-то взять, меня отпустили.

По словам читателя, уже в накопителе он услышал от своих попутчиков по рейсу, что они сталкивались с этой проблемой не раз и заблаговременно получили в паспортно-регистрационной службе ту самую справку за 150 сомони.

- Вернувшись обратно, я обратился в службу за справкой. Заплатил за нее 120 сомони; мне сказали, что она является бессрочной, - сказал он.

Теперь читатель задается вопросом, правомерно ли требование справки о двойном гражданстве со стороны погранконтроля, ведь наличие паспортов обоих государств уже свидетельствует об этом.

МВД таких справок не выдает!

За комментариями мы обратились в МВД.

В письменном ответе МВД говорится:

«В соответствии с пунктом 59 Указа президента РТ от 12 апреля 2017 года, № 868 «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РТ», документами, удостоверяющими гражданство РТ, являются: паспорт гражданина РТ; общегражданский заграничный паспорт РТ; дипломатический паспорт РТ; служебный паспорт РТ; свидетельство на возвращение в РТ.

В соответствии с пунктом 45 Указа президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года, № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ», наличие гражданства РФ удостоверяется следующими документами: паспортом гражданина РФ, в том числе заграничным паспортом; дипломатическим паспортом; служебным паспортом.

Подразделениями паспортно-регистрационной службы МВД РТ справки о наличии двойного гражданства выдается только по просьбе граждан (её получение не является обязательным). При выдаче справок оплата не взимается.

При обращении граждан РФ, имеющих гражданство РТ, с вопросом о регистрации по месту жительства им разъясняется, что в соответствии со статьей 7 Договора между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства от 07 сентября 1995 года они не подлежат регистрации в органах внутренних дел Республики Таджикистан».

Вот такая вот справка в паспортно-регистрационной службе МВД стоит порядка 100 сомони.

За дальнейшими разъяснениями мы обратились к руководству Пограничных войск Таджикистана, но истекло две недели, а ответа не последовало.

Офицер погранвойск Таджикистана на условиях анонимности в интервью «АП» отметил, что, действительно, при пересечении госграницы на пунктах погранконтроля с лиц, имеющих двойное гражданство - РТ и РФ, кроме предъявления паспортов требуют справку о двойном гражданстве. В случае ее отсутствия предусматривается принятие административных мер воздействия.

Какими именно нормами закона регулируется данное требование и о какой ответственности идет речь, источник сказать не смог.

Мнение юриста

За комментариями мы обратились в юридическую компанию «Химоя».

- В статье 7 Договора между РФ и РТ об урегулировании вопросов двойного гражданства говорится: «На гражданина, состоящего в гражданстве обеих Сторон, пребывающего на территории одной из Сторон, не распространяются ограничения в правах или дополнительные обязанности, которые установлены для иностранных граждан в Стороне пребывания», - разъясняет юрист Навруз Одинаев.

В частности, для лиц, имеющих двойное гражданство, законы и вышеприведенный договор не устанавливают обязательное получение справки для подтверждения двойного гражданства.

- Гражданство лица устанавливается документами, удостоверяющими личность гражданина. При предъявлении паспорта необходимость в других дополнительных справках законом не установлена, - отмечает он.

Относительно оплаты за получение справки юрист указал, что Закон РТ «О государственной пошлине» не устанавливает пошлину за такую справку.

- Если такая плата существует, в виде платы за какие-то оказанные услуги, то при получении денежных средств должны выдать квитанцию с указанием суммы и вида услуги, за которую принимаются денежные средства, - подчеркнул Одинаев.