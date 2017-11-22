Китайский подрядчик Apple — компания Foxconn — использует при сборке iPhone X студентов технических училищ. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на рассказы самих студентов, задействованных на предприятии.

По данным издания, студенты незаконно трудятся по 11 часов, чтобы догнать спрос на новые смартфоны после производственных сбоев. Рабочий день такой продолжительности, как уточняет издание, по китайскому законодательству является недопустимым для студентов-стажеров.

Шесть человек в возрасте от 17 до 19 лет рассказали, что их в составе группы из трех тысяч студентов городского железнодорожного училища отправили на завод Foxconn на обязательную трехмесячную практику. Студентам объяснили, что «опыт работы» на предприятии необходим для завершения обучения.

«Училище заставило нас там работать. Эта работа никак не связана с нашей учебой», - сказала газете одна из учащихся. По словам девушки, в день она собирала до 1200 камер iPhone X.

На заводе работали студенты и других учебных заведений региона. По данным издания, министерство образования провинции Хэнань разослало требования предоставить студентов во все региональные технические училища. Местный чиновник заявил газете, что «провинция Хэнань делает все в своих силах, чтобы Foxconn на ее территории процветала».

Сотрудник Foxconn рассказал The Financial Times, что завод в Чжэнчжоу ежегодно привлекает во второй половине года студентов для сборки айфонов, увеличивая число работников со ста до трехсот тысяч человек, однако в этом году заводу потребовалось еще больше рабочих.

В учебном заведении отказались от комментариев, отмечает FT. В Apple и Foxconn признали, что знают о переработках студентов, но заявили, что все они работали добровольно и их труд был оплачен.

Foxconn — тайваньская компания, крупнейший в мире производитель электроники.