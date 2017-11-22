Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня подписал решение правительства республики о назначении Исматулло Насриддинова заместителем главы МИД республики, cообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, Насриддинов до начала августа текущего года занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Австрии, постоянного представителя РТ при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

«По совместительству он также был послом Таджикистана в Италии, Словакии и Венгрии», - сообщил источник.

В пресс-службе также сообщили, что по согласованию с президентом страны были сменены Генконсулы Таджикистана в Москве, Уфе и Алматы.