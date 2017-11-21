Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил ряд мер по развитию ремесленничества. Документом предусматривается расширение льгот и преференций для ремесленников, а также усиление их адресности и эффективности, - сообщили «АП» в посольстве Узбекистана в Таджикистане.

В частности, с 1 декабря 2017 года субъекты ремесленнической деятельности – члены ассоциации «Хунарманд» полностью освобождаются от уплаты фиксированного налога в части изготовления и реализации изделий ремесленнической деятельности, получающие пенсии или пособия по возрасту освобождаются от уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сельских районах в первые два года своей деятельности уплачивают страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд в размере 50% от установленной ставки.

«Наряду с этим, ремесленникам предоставляется право свободно распоряжаться иностранной валютой, поступившей от экспорта собственной продукции, включая снятие ее в наличной форме с банковских счетов, - сообщили в диппредставительстве. - При этом реализация продукции ремесленничества на выставках, фестивалях и ярмарках, проводимых в зарубежных странах, может осуществляться без заключения экспортных контрактов, а получаемый при этом доход не считается экспортной выручкой. Одновременно с этим, для ремесленников также вводятся скидки по платежам в местный бюджет за размещение внешней рекламы в размере 50% от действующей ставки платежей».

Также ремесленниками, не имеющими постоянных торговых мест и осуществляющими торговлю во временных местах, использование кассовых аппаратов и торговых терминалов, а также инкассация наличной денежной торговой выручки, осуществляются в добровольном порядке.

Указом предусмотрен ряд важных мер по предоставлению ремесленникам на льготных условиях помещений для осуществления своей деятельности. Так, при аренде ими государственного имущества плата за аренду устанавливается в размере 50% от минимальной ставки аренды.

В случае если субъект ремесленничества изъявляет желание приобрести государственный объект, реализуемый в рамках программ приватизации (по «нулевой» стоимости), указанный объект реализуется (передается) ремесленнику по оцененной стоимости на основе прямого договора (с первоначальными инвестиционными обязательствами), без выставления на публичные торги (конкурс).

В случае же, если несколько субъектов ремесленничества изъявляют желание приобрести один и тот же объект (по «нулевой» стоимости), то данный объект выставляется в установленном порядке на конкурс (публичный торг) с участием только указанных ремесленников. При этом предоставленные ремесленникам на вышеуказанных условиях объекты должны использоваться в сфере производства продукции ремесленничества на протяжении не менее 5 лет.