Полиция Индии официально инициировала предварительное расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Известная спортсменка проходит по делу о пособничестве мошенничеству с недвижимостью, сообщает Newsru.com со ссылкой на Times of India .

Ранее жительница индийского города Гуруграм (пригород Дели) Бхавана Агарвал обратилась в суд с жалобой на недобросовестную компанию-застройщика Homestead, которая обещала построить жилой комплекс "Балет от Шараповой" к 2016 году, но проект в итоге не был даже начат.

Экс-первая ракетка мира была лицом рекламной кампании этого проекта и даже приезжала с этой целью в Индию. Заявитель полагает, что Шарапова являлась частью преступного сговора.

В начале ноября суд в Дели постановил зарегистрировать первичный протокол о правонарушении против Шараповой по жалобе Агарвал. Имя теннисистки в нем упомянуто среди других основных обвиняемых - руководителей компании Homestead.

"Полиция начнет расследование. Шарапова получила деньги от застройщика, и, если она была в курсе, что компания не собиралась реализовывать проект, будут приняты меры", - заявил РИА "Новости" адвокат истца Пиюш Сингх.

Юрист рассчитывает на то, что предварительное расследование закончится как можно раньше, назвав ожидаемый срок в два месяца.

Следующие слушания по данному делу назначены на 23 ноября.

Элитный комплекс недвижимости "Балет с Шараповой", в который вложили средства более 1500 человек, является не единственным проектом Homestead с участием звезд мирового спорта. Также компания начала строительство "Всемирной башни Михаэля Шумахера", в рекламе которой участвовал легендарный гонщик "Формулы-1".