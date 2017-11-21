C 16 по 19 ноября в Чешской Республике прошел 9-й чемпионат Европы по каратэ и Кубок мира (WSF), где наши спортсмены выиграли 7 золотых медалей.

Как сообщили в Федерации каратэ-до Таджикистана, в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 18 стран мира.

В ФКТ сообщили, что золотые медали выиграли 4 таджикских спортсмена - Асадбек Фаттоев среди 14-15-летних юношей в весе 63 кг в категории WKF и иппон кумитэ выиграл 2 золотые медали, Ходжикурбон Махмадов и Умед Сафаров также среди 16-17-летних спортсменов в весе 55 кг (WKF и иппон кумитэ) выиграли по 2 золотые медали, а седьмую золотую медаль в копилку Таджикистана принес Бадриддин Умедов, участвовавший в соревнованиях среди спортсменов старше 18 лет (WKF).

Напомним, что Хочикурбон Махмадов является серебряным чемпионом Азии 2017 года.

Федерация каратэ-до Таджикистана была основана в 1992 году. С того же года ФКТ стала членом Мировой федерации каратэ (WKF) и членом Федерации каратэ Азии (AKF). В настоящее время, ва Таджикистане этим видом спорта занимаются свыше 3000 тыс. подростков и молодежи страны.