АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 22 ноября в Хороге состоится круглый стол с участием партнеров и заинтересованных сторон проекта «Усиление роли молодежи в достижении устойчивых изменений»

- 22 ноября в Академия наук состоится научная конференция, посвященная 75-летию археолога Юсуфшо Якубова. Начало в 9.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 НОЯБРЯ

1962 – Создан союз кинематографистов Таджикистана

2010 – 136 таджикских студентов, обучавшихся в религиозных заведениях Ирана, возвратились на родину.

2010 – В Таджикистане в День флага Э.Рахмон дал старт возведению самого высокого флагштока в мире;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 НОЯБРЯ

1935 – родился композитор Саид Хамраев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области- Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 8-13 тепла, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 15-20 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 10-12 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: ОКТЯБРЬ 2017

1 октября – В Таджикистане подорожала электроэнергия.

2 октября – Спикер нижней палаты парламента РТ Шукурджон Зухуров подверг критике авиакомпании Таджикистана на очередной сессии.

3 октября – Суд столичного района Сино приговорил к различным срокам лишения свободы 5 бывших сотрудников «Таджпромбанка», который находится на стадии ликвидации. Они обвиняются в присвоении и растрате средств, теперь уже бывшего банка, в размере свыше 200 тысяч долларов.

4 октября – Новый посол Германии Найтхарт Хёфер-Виссинг приступил к своей миссии в Таджикистане.

5 октября – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил свое 65-летие.

7 октября – Брат президента Нуриддин Рахмон скончался от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет.

8 октября – В Худжанде открылся Торговый центр Узбекистана.

9 октября – Мэр города Рустам Эмомали подписал решение о ликвидации рынка «Шохмансур».

10 октября – Президент Таджикистана принял участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Сочи и встретился с Владимиром Путиным.

11 октября – Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов впервые посетил Таджикистан. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу тоже;

- В Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в Узбекистане.

12 октября – Минобороны Таджикистана проинформировало оборонные ведомства стран СНГ о складывающей ситуации на таджикско-афганской границе на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ в Душанбе.

13 октября – Эмомали Рахмон принял глав оборонных ведомств СНГ, которые собрались в Душанбе для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества.

14 октября – Выступая на традиционной встрече с отечественными предпринимателями, Эмомали Рахмон выразил недовольство необоснованным вмешательством в деятельность предпринимателей;

- Глава таджикской топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаев задержан сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики.

15 октября – В центре Душанбе начали сносить жилые дома, называемые в народе «дома с арками», построенные в 50-х годах прошлого столетия проспекту Ленина (ныне проспект Рудаки).

16 октября – Президент Таджикистан Эмомали Рахмон призвал развитые арабские государства оказать финансово-экономическую поддержку развивающимся странам исламского мира.

17 октября – Глава Духовного собрания мусульман (ДСМ) России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил об опасности радикализации проживающих в РФ мигрантов из Таджикистана из-за новой террористической группировки, которая формируется на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

18 октября – Депутат нижней палаты, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Исмонов на заседании нижней парламента потребовал отставки главы Национального банка Таджикистана Джамшеда Нурмахмадзода;

- На севере Таджикистана совершено двойное убийство: в своем доме убиты супруги-предприниматели Максудджон Мухаммадджонов и Ибодат Негматуллоева.

19 октября – При получении взятки в размере 5 тыс. сомони задержан декан факультета военной подготовки Таджикского института физической культуры Хабибулло Салимов.

20 октября – Духовный лидер мусульман-исмаилитов всего мира Ага Хан IV удостоен премии Global Leadership Award за значительный вклад в гуманитарное сотрудничество и изменение жизни людей к лучшему.

22 октября – Турция экстрадировала в Таджикистан экс-офицера Минобороны России, воевавшего за ИГ.

23 октября – Антикоррупционное ведомство Таджикистана официально подтвердило задержание руководства компании «Умед-88». Они подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном получение кредита и хищении средств полученного государственного кредита в особо крупном размере.

24 октября – На 80-м году ушел из жизни Хабибулло Табаров: он председательствовал на сессии Верховного Совета Таджикистана, на которой Эмомали Рахмон был избран главой государства.

26 октября – Эмомали Рахмон принял президента Азиатского банка развития Такехико Накао.

27 октября – В Таджикистане приступили к продаже имущества «Таджиктрансгаза». Посредством аукциона планируется продавать газохранилища данного предприятия, расположенные в окрестностях Душанбе и в Согдийской области.

30 октября – Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии у двух микрокредитных организаций – «Дурнамои дехоти Рудаки» и «Фермер».