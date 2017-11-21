Театр имени Вахидова на международном смотре-конкурсе национальных театров во Владикавказе расскажет о жизни знаменитого таджикского поэта Бозора Собира.

20-27 ноября  2017 там состоится международный смотр-конкурс национальных театров  «Сцена без границ».

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В фестивале примет участие творческий коллектив Государственного молодежного театра Таджикистана имени Вохидова под руководством директора театра, заслуженного артиста РТ Толиба  Бобоева с постановкой «Ночь вдалеке от Родины», сообщает пресс-служба Министерства культуры Таджикистана.

Спектакль повествует о жизни известного таджикского поэта Бозора  Собира в постановке режиссера  Нозима  Меликова. В спектакле роли исполняют артисты театра Абдумумин Шарифи и  Сухроб Джанджолов.

Спектакль «Ночь вдалеке от Родины»  является победителем Республиканского конкурса профессиональных театров «Парасту-2011» (Ласточка-2011),  и представлял таджикское театральное искусство на международных фестивалях в Афганистане,  Молдове, Казахстане, Киргизии и  России.