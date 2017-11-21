Латвийский политик рассказал, что обсуждали делегаты Европарламента на недавней встрече с президентом Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

В начале ноября в Душанбе прибыла официальная делегация Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии. Депутатов из Европы встречал лично президент Эмомали Рахмон.

Их встреча была посвящена как вопросам межпарламентского сотрудничества, так и более общим вопросам, относящимся к экономике и безопасности.

Sputnik Таджикистан пообщался с одним из членов делегации Европарламента, латвийским депутатом Андреем Мамыкиным, который уже дважды приезжал сюда.

Политик поделился своими впечатлениями о президенте и рассказал, как официальная встреча быстро утратила строго протокольный характер.

"Вместо положенных 40 минут беседа с президентом затянулась на два часа. Он распорядился принести в зал карту, и я в очередной раз поймал себя на мысли: когда господин Рахмон обсуждает внешнюю политику, это всегда интересно, даже если из Брюсселя все видится по-другому", — признается Мамыкин.

Ключевым вопросом стала национальная безопасность в регионе. Вне пределов СНГ зоной особого внимания для руководства Таджикистана был, в частности, клубок противоречий между странами Южной Азии.

Эмомали Рахмон и Андрей Мамыкин Фото с личной страницы Андрея Мамыкина в Facebook

По словам члена Европарламента, крупнейшие региональные державы — Китай и Индия соперничают между собой за товаропоток и влияние в регионе. Китай тайно поставляет оружие в Пакистан, дабы ослабить своего соперника. В свою очередь Дели заинтересован в дестабилизации и ослаблении самого Исламабада, вражда с которым, затаенная и не очень, продолжается уже более 50 лет.

Единственные, кому играют на руку многочисленные конфликты, — это талибы. "Талибан", равно как и другие многочисленные исламистские группировки, до сих пор надеется под шумок захватить власть в Афганистане или, по меньшей мере, установить контроль над одним из регионов страны.

В итоге конфликт к юго-востоку от Таджикистана становится непосредственной проблемой уже для горной республики, что, по словам латвийского депутата, весьма беспокоит Эмомали Рахмона. Особенно учитывая немалый экспортный потенциал республики.

"Свои полезные ископаемые легче всего экспортировать через Афганистан и Пакистан: 1400 километров — и ты в порту Карачи, крупнейшем в Южной Азии. Но это затруднительно, пока в Афганистане хозяйничает "Талибан", — подчеркивает Андрей Мамыкин.

Но более всего депутата интересовали проблемы преодоления бедности и безработицы в Таджикистане. И, по его мнению, тут видны определенные успехи, хотя общих проблем в экономике никто не отменял.

"Когда я сказал таджикским коллегам, что у моей бабушки пенсия €250 и на это невозможно жить, мне ответили, что в РТ это состояние. Но в то же время после гражданской войны в 1997 году бедных было 64%. Сейчас — 30%. Взять 2 года назад и сейчас: тогда перебои с электричеством были даже в самой крутой гостинице Serena, сейчас Душанбе полностью бесперебойно электрифицирован", — отмечает представитель Европарламента.

После обсуждения политических моментов встреча делегатов с президентом перестала быть строго официозным мероприятиям и стала больше походить на разговор по душам. Вне протокола, строго запрещающего снимки с главой государства, было сделано пару коллективных фото, а европейские гости и президент стали делиться уже личными воспоминаниями.

"Передо мной остается Рахмон-человек. Он вдруг рассказывает, за что он больше не любит свой день рождения. На последнем юбилее, буквально через пару часов, как они расстались, у президента умер брат, который по его признанию, был больше чем родственник. Это было очень трогательно", — рассказал политик Sputnik Таджикистан.

Но все-таки, по личному мнению Мамыкина главным достижением Рахмона является то, то ему удалось остановить гражданскую войну 1992-1997 гг. Чего, как известно, удалось достигнуть далеко не везде даже в пределах СНГ.