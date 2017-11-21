Госкомтуризма и испанская компания Innova Taxfree планируют разработать стратегию развития шопинг-туризма и внедрения системы Tax free в Узбекистане, сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета сайта Подробно.уз.

Договоренности об этом были заключены в ходе визита узбекской делегации в Испанию. Стороны планируют обсудить практические шаги по реализации совместного проекта после ответного визита испанских специалистов, который намечен на февраль 2018 года. Представители Innova Taxfree намерены провести анализ местного рынка и определить несколько перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что уже несколько лет в мире очень популярен такой вид поездок за границу, как шоппинг-туризм. Приобретая шоппинг-тур, путешественник имеет возможность совместить туристическую поездку с возможностью недорого пополнить свой гардероб. По этой причине очень многие люди полюбили такие туры.

В свою очередь Tax free – это международная система возврата налога на добавленную стоимость. Его возмещают с покупок, сделанных за рубежом на определенную сумму в одном магазине в один день. В зависимости от страны, вернуть можно до 24% от потраченной суммы.

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Кроме того, представители Госкомтуризма договорились в январе будущего года подписать программу сотрудничества с Министерством энергетики и туризма Испании до 2020 года. Она предусматривает направление групп испанских экспертов в республику для выработки рекомендаций по дальнейшей диверсификации туристской индустрии страны и проведения различных мастер-классов, тренингов и семинаров.

Стороны также пришли к соглашению и решили привлечь высококвалифицированного специалиста в сфере туризма из Испании к работе в структуре Госкомтуризма в качестве иностранного советника.

Еще одно интересное направление сотрудничества было обсуждено на переговорах с руководством медийной компании Sole Studios. Ее специалистов и возможности планируется использовать для продвижения национального туристского бренда "Узбекистан" на внешних рынках и подготовки фильма о туристском и инвестиционном потенциале республики.

В целом в рамках визита между узбекскими и испанскими туркомпаниями достигнуты твердые договоренности об отправке более 3 тысяч испанских туристов в Узбекистан в следующем году.