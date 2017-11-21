Президент Таджикистана сегодня принял верительные грамоты еще семи послов иностранных государств в Душанбе.

Президенту вручили свои верительные грамоты послы Монголии - Лувсан Баттулга, Индонезии - Рахмат Прамоно, Объединенных Арабских Эмиратов - Мухаммад Ахмад Султон Иссо Ал-Джобир, Марокко - Абдулджалил Саубри, Южноафриканской Республики - Кейтуметси Тандека Метюс, Кипра - Леонидас Маркидес, Израиля - Эдуард Шапиро.

Посол Монголии в Таджикистане Лувсан Баттулга Пресс-служба президента РТ 1 /25

Эмомали Рахмон, как сообщает его пресс-служба, поздравил новоназначенных послов с началом работы в Таджикистане, и выразил уверенность в том, что они внесут свою лепту для укрепления отношений своих государств с Таджикистаном.

Вчера, 20 ноября, Эмомали Рахмон принял в столичном Дворце нации верительные грамоты восьми новоназначенных послов мира: ФРГ, Бельгии, Румынии, Эстонии, Канады, Мексики, Аргентины и Чили.

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