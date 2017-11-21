Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перевезти прах Иосифа Сталина, захороненный в некрополе у Кремлевской стены, в Грузию, чтобы «миллионы жителей России вздохнули полной грудью». Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу», пишет РБК.



«Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на родине похоронили», — заявил Кадыров. Так как Грузия бывшая советская республика, «логично и справедливо», если она «получит возможность похоронить его».

При этом, по мнению главы Чечни, «миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию».



Кадыров вновь высказался за захоронение тела Владимира Ленина. «Хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там [в мавзолее] находится. У меня спрашивают, я высказываю свое мнение», — добавил он.

Ленина следует предать земле как бывшего лидера СССР, считает Кадыров. На могиле следует поставить памятник, «который он заслужил, давая в том числе указания и согласие на репрессии», добавил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров считает, что Никита Хрущев «внес огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей». «Лично я убежден, что Россия должна помнить имя Хрущева, должна в какой-то форме на федеральном уровне принять решение о памятнике или присвоении его имени какому-либо объекту, имеющему общегосударственное значение», — заключил он.



В начале ноября глава Чечни призвал захоронить тело Ленина, объяснив это так: «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».



В Кремле в ответ заметили, что данная тема «не является темой повестки дня кремлевской администрации».