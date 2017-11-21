Ахрору Мустафокулову грозит выдворение из России за нарушение правил пребывания и проживание в Москве без регистрации. Таджикского мигранта задержали полицейские при выходе из метро еще в октябре, когда он шел в офис компании «Столото» за выигрышем в 105 тыс. российских рублей.

Как рассказал «АП» адвокат Мустафокулова Каримджон Ёров, полицейские отвели его подзащитного в отдел МВД России по району Отрадное города Москвы. В ходе допроса выяснилось, что у таджикистанца завершился срок регистрации.

«Выигрышный лотерейный билет находился внутри документов моего подзащитного, а когда полиция проверяла документы, он рассказал им, что там у него лежит лотерейный билет, который является выигрышным, и показал им смс с номером лотереи на мобильном, который доказывал выигрыш. После некоторых процедур его отпустили, но лотерейный билет не отдали», - рассказал адвокат.

Через некоторое время Мустафокулов обратится в отдел МВД в Отрадном с тем, чтобы ему вернули лотерейный билет, однако получил отказ.

Адвокат отметил, что вместе с подзащитным посетил полицейский участок. «Я запросил протокол о задержании, где указывается перечень изъятых у задержанного вещей, но там лотерейного билета не оказалось. Затем мы обратились в офис «Столото», где нас заверили, что выигрыш Мустафокулова в сохранности и никто, кроме него, его не получит, а для его получения нужен банковский счет, чтобы выигрыш был переведен туда. Однако, 17 октября, когда мы вновь обратились в офис «Столото», то узнали, что 10 октября сумма выигрыша уже была переведена, а имя получателя в компании не раскрыли, но показали лотерейный билет, который был изъят у Мутстафокулова», - рассказал адвокат.

Ёров отметил, что его подзащитный уже пятые сутки находится в спецприёмнике для содержания иностранных граждан в Москве «Сахарово». Суд вынес решение о выдворении Мустафокулова, однако адвокат подал на апелляцию и ждёт решения.

«С ним нет постоянной связи, раз в день ему разрешается поговорить по телефону пять минут. Недавно у него родился третий ребенок в семье, и я не знаю, сообщил ли он о своем положении родным. Я намерен помочь мигранту вернуть свой выигрыш. Есть шанс – через открытие уголовного дела. Сейчас мы ждем решения суда по нашей апелляции. Когда она будет рассмотрена, не знаем», - отмечает адвокат.

Справка: Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в Московской области находится вблизи поселка Сахарово не далеко от МФЦ по выдаче патентов на работу на территории города Москвы.

При втором виде административного выдворения за пределы РФ в постановлении указывается, что иностранного гражданина следует выдворить путем контролируемого перемещения с предварительным содержанием в СУВСИГ ГУВМ МВД. При этом перемещение через границу осуществляется за счет средств Федерального бюджета. После суда иностранного гражданина помещают в специализированное учреждение временного пребывания иностранных граждан (СУВСИГ).

В данном учреждении иностранных граждан содержат на отдельной территории, на которую вход запрещен до момента выдворения за пределы РФ. Условия для проживания достаточно приемлемы, однако иностранцев нельзя навещать, но можно передавать еду и средства личной гигиены через сотрудников учреждения. Как правило, содержание иностранных граждан до момента выдворения не превышает двух-трех недель, но в том случае если постановление иностранца подлежит обжалованию, данный гражданин пробудет в спецприемнике до момента вынесения решения судом апелляционной инстанции. На это потребуется может быть от месяца и более.

При вручении постановления о наложении штрафа и выдворении иностранный гражданин имеет право обжаловать данное постановление в течение 10 суток с момента вручения.

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