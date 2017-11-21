Водитель трактора марка «Т28» оштрафована на 3 тыс. сомони за незаконное использование тонировки на транспортном средстве.

Как сообщили «АП» в министерстве внутренних дел Республики Таджикистан, УГАИ Хатлонской области на прошлой неделе в ходе рейда на автодороге Душанбе-Курган-тюбе задержала Зоира Хаитова – водителя затонированного трактора за отсутствие разрешения на тонировку. Он сообщил, что затонировал стекла трактора всего лишь для защиты от солнечных лучей.

В Таджикистане с 1 января 2017 года была повышена стоимость разрешения на тонировку стекол автомобиля на 25%. Это было связано с повышением с начала года размера показателя для расчетов - с 40 до 50 сомони.

Для получения разрешения на тонировку с годом выпуска до 2004 года включительно теперь нужно заплатить 2,5 тыс. сомони. Владельцам же машин, выпущенных в 2005 году и позднее, разрешение выдается за 3,1 тыс. сомони.

До этого владельцы автомобилей старше 2004 года платили за разрешение 2 тыс. сомони, а автомобилей 2005 года и новее – 2 тыс. 480 сомони.

«Владельцы автомашин старше 2005 года за тонировку платят, как и ранее, 50 показателей для расчетов, а автомашин, выпущенных в 2005 году и позднее – 62 показателя для расчетов», - пояснили ранее в УГАИ МВД.

Разрешение на тонировку стекол автомашин выдается сроком на один год, и желающим его продлить придется вновь заплатить за это преимущество. Эти деньги с 2010 года переводятся на специальный счет строительства Рогунской гидроэлектростанции. Разрешение выдают в отделениях Госавтоинспекции. После получения документа автолюбители могут тонировать окна машины на любой вкус без ограничений. Однако лобовое окно должно оставаться прозрачным: затемнять разрешено только верхние 20 сантиметров.

С 2000 года по 2010 год в Таджикистане действовал запрет на тонирование стекол автомобилей. Это было связано с общественно-политической ситуацией в стране и борьбой с ростом преступности. Привилегия езды с затемненными окнами была только у главы государства, премьер-министра и спикеров обеих палат парламента.

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