Жители частных домов, живущие в районе мечети «Хазрати Имам» в старой части города Ташкента, получили извещение о сносе их домов и переезде в многоэтажные дома. На месте снесенных домов власти планируют построить Центр исламского развития, передает centralasian.org.

Жительница Муяссар, живущая на улице «Заркайнар» в Старом городе Ташкента, рассказала, что получила письмо-извещение из администрации Алмазарского района в начале ноября.

"Нам отправили и письмо-извещение, к нам пришли и сами представители администрации. Они сказали, что те, кто не хочет переезжать в многоэтажные дома, получат компенсацию и могут сами построить, либо купить дом. Говорят, что многоэтажные дома находятся в Сергелийском районе. Мы не согласились переезжать в этот район. Требуем, чтобы власти выдали нам квартиры в многоэтажных домах или частные дома в центре города. Наши соседи тоже не согласны на условия властей, очень много недовольных," – говорит собеседница из Ташкента.



Один из сотрудников Главного управления архитектуры и строительства при мэрии города Ташкента сказал, что на месте снесенных домов в старой части столицы планируется возведение Центра исламского развития. По его словам, жители данного района были извещены о сносе жилья в письменном порядке, поэтому обязаны освободить свои дома.



По его словам, в рамках проекта Tashkent City на месте ветхих глиняных построек будут построены современные высотные здания.



Стоит отметить, что Старый город, на территории которого находятся Алмазарский и Шайхантахурский районы, считается наиболее густонаселенной частью Ташкента. В Старом городе до сих пор сохранились несколько старогородских махаллей (узбекских кварталов).