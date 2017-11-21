20 ноября состоялась последняя пресс-конференция Алмазбека Атамбаева в качестве президента. Впервые в истории независимого Кыргызстана всенародно избранный президент спокойно подвел итоги своей работы перед уходом с поста. Мероприятие прошло в государственной резиденции "Ала-Арча". На эту пресс-конференцию были аккредитованы представители 70 СМИ, политологи и эксперты. Всего 180 человек.

Наш партнер "Открытая Азия онлайн" выбрала шесть ключевых моментов из речи президента.

"После инаугурации я надеюсь отоспаться", – о себе, следующем президенте и парламенте

"Я Сооронбая Жээнебкова (избранного президента, инаугурация которого состоится 24 ноября) знаю 22 года, поддерживал. Сейчас как раз тот момент, когда он готов править страной. Не думаю, что он пойдет неправильной дорогой. Главное – реализовать стратегию до 2040 года, перейти на парламентскую форму правления. Нам нужно перенять модель правления, как в Германии.

В парламенте сидят недалекие люди, которые не всегда понимают, о чем идет речь. Или сидят там три мукомола, из-за которых бюджет страны недополучил миллиард сомов и еще грант. Но все же я против того, чтобы распускать парламент.

У нас в крови кочевая демократия, и мы по крови демократы. Я всегда в пример привожу игру "Ордо", где чертится круг, а в центре хан или султан и его надо выбить. Вот поэтому надо спокойно и красиво уходить, создавая парламентскую форму правления, – все надо по порядку, step by step.



Что касается кадровой политики, то у меня много друзей, и если надо помочь, я сделаю. На выборы парламента я буду готовить социал-демократов. 1 декабря они уже предложили съезд организовать, но сразу после инаугурации я надеюсь на недельку-две уехать, отоспаться. Я хочу лично заняться новым составом партии.

"Пианино я уже купил", – о жене, родителях и планах на будущее

Первая леди рада моему уходу. Да я и сам радуюсь, что ухожу. Я не собираюсь идти в парламент, очень устал. Думаю, что премьер и президент будут нуждаться в моей помощи и связях. У меня личные дружеские отношения с президентами, с некоторыми – братские. Лично займусь СДПК. Верхне-Нарынский Каскад в КР будет построен, я лично займусь поиском инвесторов. Многое сделано, но некоторые вещи я не успел.

В следующем году у нас пройдет Всемирный конгресс алтаистов, и еще пройдет международный форум по исламу. Я буду всячески помогать, чтобы было начато строительство железной дороги. Надо будет – вложу собственные деньги и найду инвесторов. Что касается "Камбар-Аты 1", то мы будем строить с Узбекистаном.



Что касается того, что я буду учиться играть на пианино, не знаю... (помолчал), я хочу научиться играть на комузе. Он меня трогает до слез. Мой отец умел и хотел меня научить. Я пытался, а мама приходила домой уставшая и просила прекратить. Но пианино я уже купил.

"Надо жить не по принципу "скотный двор", – об ЕЭАС, соседях и Оруэлле

У нас с Беларусью – подвижки, с Арменией – хорошие отношения. У нас есть интеграция. Я не знаю, что будет дальше, нас отрезали от союза сейчас. Но с Россией надо сохранить дружеские и партнерские отношения. Пока скажу так, что Кыргызстан не собирался и не собирается выходить из состава ЕАЭС. Не надо жить по принципу Оруэлла в "Скотном дворе". Мы потеряем только 0,3% ВВП, но и они теряют. Но Кыргызстан не выйдет из состава ЕАЭС.

Справка "Окрытой Азии онлайн": Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции, которую он устроил после того, как проголосовал 15 октября, процитировал повесть Джорджа Оруэлла "Скотный двор". "Давайте уже определимся – мы в составе Союза или нет? А то получилось, как в книге Оруэлла "Скотный двор". Ранее 1 декабря 2016 года в ходе пресс-конференции Атамбаев также сказал: "Я предложил (Путину и Назарбаеву, – прим. ОА) быть равными. И даже сравнил с романом Джорджа Оруэлла. Там на скотном дворе животные были равны, но некоторые равнее".

"Костюм из разных тканей не шьется", – снова о соседях и границах

С Узбекистаном описано 85 процентов границ, осталось 15 процентов. Очень сложные переговоры предстоят. Я помогу с их проведением.

По Казахстану все вопросы сняли, осталась лишь проблема с 800 метрами на объездной дороге. Несколько лет назад была попытка закрыть эту дорогу. Мы это просто не афишировали. Вроде бы сейчас МИД двух стран договариваются.

С Таджикистаном мы описали половину границы, и мы готовы подписать эти документы, но с условием, что остальная территория будет описываться по одним и тем же документам. Но близкие президента Эмомали Рахмона предложили описывать остальную часть по другим документам. Но так же не бывает, что костюм из разных тканей шьется. Все вопросы будут решаться.

"Они делают бабки на этом", – о золоте и ледниках

На нашей территории насчитали 6771 ледник, и они не тают из-за "Кумтора" (самый высокогорный рудник в мире, где добывают золото, – прим. ОА), тают из-за глобального потепления. Например, ледник Давыдова составляет 0,014 % от общего количества ледников. Они начали разрабатываться 23 года назад.



Меня пугают, честно, отвесные ледники. Я бывал не раз на "Кумторе", и там целое озеро из очистных вод...



КР должен быть всегда акционером Centerra. Они увеличили в 10 раз отчисления на экологию.

Еще раз повторю, эти два ледника начали разрабатывать 23 года назад. Мы должны максимально направить усилия на то, чтобы Centerra еще больше увеличила отчисления на экологию. Ведь останется кислотное озеро. Они делают бабки на этом. Но мне надо еще все хорошенько посмотреть.

Справка "Открытой Азии онлайн": В настоящий момент в Кыргызстане активно обсуждается, что добыча золота на руднике крайне негативно отражается на состоянии близлежащих ледников. Отметим, что "Кумтор" является крупнейшим промышленным предприятием республики. Его вклад в экономику составляет 9,5% ВВП.

"Надо очистить свои очи от дерьма", – о своей роли в истории и о духовности

Журналисты спросили Атамбаева о том, по каким делам он хотел бы, чтобы его вспоминали через 100-200 лет. На что президент ответил:

"Если меня будут вспоминать через 100-200 лет, то, я думаю, что на кыргызском. Я возродил традиции и культуру. Я бы хотел поработать в области кыргызского языка".

В конце пресс-конференции Алмазбек Атамбаев попросил прощения у журналистов за свою – иногда излишнюю – эмоциональность.



"Но нервы не железные. Я слишком эмоционально говорю. Одно из достижений то, что у нас чиновники – от президента – считаются с общественным мнением. Это вынуждает их подавать в отставку или принимать другие решения. Здесь вы, возможно, обидитесь, но в Евангелии Христос говорил, что надо очистить очи свои. Надо очистить от дерьма. Давайте не будем духовно слепыми. Быть слепым душевно – это настоящая инвалидность".