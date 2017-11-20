Ожидается, что до конца года все вопросы будут согласованы и стороны подпишут годовой контракт, на основе которого с начала 2018 года узбекский газ снова поступит в Таджикистан.

Таджикистан с начала будущего года планирует восстановить прерванные пять лет назад поставки природного газа из Узбекистана. Соответствующие устные договоренности уже есть, в настоящее время газораспределительная компания Таджикистана выясняет потребность промышленных предприятий страны в «голубом топливе», после чего можно будет говорить уже конкретно.

Первый раунд переговоров по возобновлению поставок природного газа между ОАО «Таджиктрансгаз» и АК «Узтрансгаз» прошел в рамках таджикско-узбекского диалога по энергетическому сотрудничеству месяц назад в Термезе. Тогда наряду с «газовым вопросом» также речь шла и о восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии и взаимных поставках электричества.

В начале же ноября представители газораспределительных компаний двух стран встретились в Ташкенте, где обсудили стоимость и объемы возможных поставок узбекского газа в Таджикистан.

Секретные переговоры

В «Таджиктрансгазе» предпочитают пока не распространяться относительно переговоров, опасаясь, что журналисты своими публикациями могут навредить процессу. В компании отказываются прояснить состояние внутренней инфраструктуры, а также назвать потенциальных потребителей, которые получат узбекский газ. Близкие же к газораспределительному предприятию источники утверждают, что вопрос снабжения населения импортным «голубым топливом» на данный момент даже не рассматривается. «О снабжении населения узбекским газом никто пока и не думает. Вряд ли это будет осуществимо даже в ближайшие годы. Для этого нужно будет привести в полный порядок инфраструктуру, которая фактически не использовалась почти десять лет. Ведь шутить с газом небезопасно, малейшие огрехи могут привести к самым серьезным последствиям. К тому же с учетом опыта прошлых лет есть сомнения, что населению будет по силам своевременно оплачивать импортное топливо», - сказал источник.

Собеседник отметил, что в настоящее время «Таджиктрансгаз» работает исключительно с промышленными предприятиями, которые могут быть заинтересованы в получении природного газа. «После выяснения готовности и потребностей предприятий будет предложен «Узтрансгазу» конкретный запрашиваемый объем, на основе чего стороны согласуют стоимость топлива», - добавил источник.

Ожидается, что до конца года все эти вопросы будут согласованы и стороны подпишут годовой контракт, на основе которого с начала 2018 года узбекский газ снова поступит в Таджикистан.

Прокладка газовой трубы под землей фото с сайта o-trubah.com

​​​​​​​Инфраструктура готова?

Основными потребителями импортируемого из Узбекистана природного газа до прекращения его поставок в 2012 году являлись ГУП «Таджикская алюминиевая компания» и некоторые другие промышленные предприятия, в том числе Душанбинский цементный завод. Все эти предприятия впоследствии перешли на синтезированный газ, получаемый из угля, или же стали использовать в качестве топлива сам уголь. В настоящее время по всей стране насчитывается более 200 таких предприятий.

ТАЛКО допускает возможность приобретения узбекского природного газа только в случае налаживания совместного с РУСАЛ производства анодов.

«Российская объединенная компания «Русский алюминий» (РУСАЛ) планирует совместно с ТАЛКО организовать работу по производству анода. РУСАЛ считает важным, чтобы при производстве анодов использовался природный газ. На данный момент ведутся переговоры. Если будут достигнуты какие-то договоренности, может быть, мы обратимся к Узбекистану», - сказал руководитель информационно-аналитического департамента ТАЛКО Игорь Саттаров.

Он отметил, что компания в 2012 году после прекращения поставок узбекского газа в оперативном порядке перешла на новые технологии, то есть стали производить собственный газ из угля. «Естественно, изменили технологию производства, сделав определенные вложения. И мы будем работать в этом режиме», - подчеркнул Саттаров.

Другие же промышленные предприятия готовы к переходу на природный газ, если им будет предложена приемлемая цена.

Начальник управления стройматериалов Министерства промышленности и новых технологий РТ Шамсиддин Иброхимов сказал «АП», что вся инфраструктура, по которой предприятия отрасли получали ранее природный газ, находится в целости и сохранности.

«Технически предприятия без особого труда могут перейти на природный газ: сохранились все необходимые трубопроводы. Однако производителя в первую очередь интересует стоимость топлива. Если будут предложены приемлемые цены, способствующие снижению себестоимости выпускаемой продукции, почему бы и нет? Тем более природный газ является экологически чистым топливом», - отметил он.

Специалисты рекомендуют

Многие в Таджикистане с нетерпением ждут, когда вопрос будет решен, так как считают диверсификацию энергоносителей одной из приоритетных задач в деле обеспечения энергетической безопасности страны. Они уверены, что дополнительное топливо может способствовать снижению нагрузки на электроэнергию, снижению стоимости отопления, и, в конце концов, считают природный газ весьма удобным для использования альтернативным топливом. Однако обязывать крупные промышленные предприятия переходить на «голубое топливо» не рекомендуют. «Переходя на импортируемое топливо, предприятия в определенной степени рискуют, так как поставщик может не выполнить свои обязательства по бесперебойному снабжению», - полагает аналитик Уткир Умарбакиев.

«Таджиктрансгазу» советуют не «делать бизнес» на импортируемом газе, накручивая большие сбытовые надбавки. Специалисты утверждают, что ранее, когда осуществлялась бесперебойная поставка узбекского газа, надбавки газораспределительной компании составляли более 25 процентов от закупочной цены. Чтобы чрезмерно не обременять потребителя и своевременно получать оплату за топливо, «Таджиктрансгазу» рекомендуют не поднимать отпускную цену более чем на 5 процентов от закупочной стоимости.

Другие специалисты советуют не предаваться особым иллюзиям по поводу потепления таджикско-узбекских отношений после смены в соседней стране высшего руководства.

Они предлагают развивать собственную энергетику - электроэнергетику и солнечную энергетику, – не полагаясь на соседей.

«Бывшее руководство Узбекистана в свое время сделало доброе дело: прикрыло нам доступ к своему газу, и мы научились обходиться без него. Теперь нужно двигаться дальше, развивая энергетику за счет собственных ресурсов. Договариваться касательно импорта узбекского газа можно, тем более условия поменялись и не существует уже того рычага давления, которым соседи пользовались ранее. Но никто не даст гарантий, что в будущем не случится того, с чем столкнулись мы всего пять лет назад», - говорит экономист Салим Искандаров.

«Главное - политическая воля президентов»

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов считает качественное изменение таджикско-узбекских отношений закономерностью, которую «необходимо последовательно дополнить новым содержанием».

«Новая политическая элита Узбекистана осознала свою конструктивную роль в регионе. Если в ближайшее время будет достигнут консенсус по некоторым вопросам, можно ожидать улучшения уровня жизни граждан обоих государств. Главное в этом отношении - наличие политической воли двух президентов», - полагает он.

Возобновлением поставок узбекского газа в Таджикистан, наряду с восстановлением параллельной работы электроэнергетических систем и устранением транспортных проблем, Хакимов считает важным моментом во взаимоотношениях двух соседних стран.

…В декабре 2012 года Узбекистан полностью прекратил поставки природного газа в Таджикистан. Таджикские власти неоднократно пытались договориться с официальным Ташкентом, но безрезультатно: прежнее политическое руководство Узбекистана отклоняло любые предложения Душанбе.

Узбекистан мотивировал прекращение поставок «нехваткой ресурсов». В результате пострадали таджикские предприятия: сотрудники «Таджиктрансгаза» и крупнейшего на тот момент производителя цемента в Таджикистане - «Таджикцемента» - были отправлены в бессрочные отпуска, а флагману таджикской промышленности – «Талко» - пришлось в срочном порядке монтировать технологию для получения газа из угля.

Отсутствие же природного газа в домах стало нормой еще в конце нулевых годов, поэтому рядовым жителям уже тогда было привычно обходиться без него.