Последний раз таджикистанские борцы сумо - не самой привычной дисциплины для Средней Азии - брали медали на турнирах в Венеции и Кыргызстане в 2016 году. Однако прошел год, и в настоящее время команда сумоистов Таджикистана, лишенная какой-либо финансовой поддержки, находится на грани выживания. Существуют опасения, что скоро этот вид спорта исчезнет в республике. Однако мастер сумо, лидер национальной сборной Фотех Мухторов рассчитывает, что выход из сложившегося положения будет найден, пишет ИА Фергана.

Фотех Мухторов стоит у истоков таджикского сумо. С 1981 по 2000 год он увлекался вольной борьбой, после чего обратил свое внимание на японское единоборство. В начале 2000-х он организовал в стране Ассоциацию сумо Таджикистана. Начал выступать с подопечными на различных турнирах. Сам он является бронзовым призером Открытого чемпионата США, прошедшего в 2011 году в Лас-Вегасе, а также неоднократным победителем и призером различных международных турниров.

Таджикские спортсмены до 2017 года периодически выступали на мировой арене и неоднократно возвращались домой с медалями. Но теперь ситуация в корне изменилась. В этом году сумоистам из Таджикистана из-за нехватки средств не удалось попасть ни на одно международное соревнование, хотя турниры проходят по всему миру. У таджикистанцев элементарно нет денег на дорогу и проживание.

«К сожалению, мы не смогли в этом году принять участие в каком-либо турнире на мировой арене, – рассказывает Мухторов. – Было лишь выступление на фестивале японских видов спорта в начале года. Нашим спортсменам не оказывают никакой поддержки, спонсоров нет. Конечно, очень жаль… В прошлые годы мы за свой счет ездили на соревнования, но в этом году нам это не под силу. К сожалению, в связи с кризисом нам никто так и не смог помочь. Но я не отчаиваюсь, не хочу верить в то, что сумо в стране исчезнет. Попытаемся выбраться из положения, все-таки столько труда было вложено».

Фото предоставлено Фотехом Мухторовым

Любительское сумо существует во многих республиках бывшего СССР. В частности, на хорошем уровне оно поставлено в России. Местные спортсмены часто выступают на международных соревнованиях и занимают призовые места. Есть команды сумо в Туркмении, Узбекистане, Киргизии, Казахстане. Среди наиболее известных сумоистов на постсоветском пространстве - россияне Алан Габараев, Николай Иванов, Анатолий Михаханов, грузины Левани Горгадзе, Теймураз Джугели, Мераб Леван Цагурия, Мераб Георг Цагурия, эстонцы Кайдо Хёвельсон, Отт Юрикас, казахстанец Суюныш Худибаев.

Мухторов: «Каждый год мы планируем провести чемпионат республики по сумо, но не можем найти финансирование. Сумо – очень зрелищный вид спорта, и соревнования по нему всегда проходят в интересной борьбе. Надеюсь, однажды откликнутся спонсоры, которые бы смогли нас поддержать. У меня есть план развития, но для этого нужны деньги. Спортивное руководство страны обещает помочь, но пока все только на словах. Я рассчитываю, что смогу найти спонсоров в следующем году, буду пытаться снова обращаться с просьбой помочь к предпринимателям, различным компаниям».

Сумо – не единственный вид спорта, который находится в Таджикистане в плачевном состоянии. Практически в каждом существует множество проблем, связанных, в первую очередь, с нехваткой профессиональных кадров и финансирования. В Комитете по делам молодежи и спорта Таджикистана отмечают, что сумо не является приоритетным видом для страны, сейчас акцент делается на олимпийские дисциплины. Самые популярные виды спорта в республике – футбол и различные виды борьбы, которые получают государственное финансирование. Пользуются успехом и поддержкой государства дзюдо, самбо, тхэквондо, гребля, легкая и тяжелая атлетики, стрельба.

Мухторов: «Сумо еще древнее, чем большинство из нас думает. Фрески с изображением борцов сумо археологи находили в Египте, Индии, Армении. Дело в том, что сумо похоже на большинство национальных видов борьбы всего мира. Я с 1981 по 2000 год занимался вольной борьбой, затем познакомился с сумо и остался в этом виде борьбы.

Олимпийские успехи таджикских спортсменов: С 1952 года таджикские спортсмены выступали за сборную СССР, а на летних Олимпийских играх 1992 года входили в состав Объединенной команды СНГ. Как суверенное государство Таджикистан впервые выступил на летней Олимпиаде в 1996 году и с тех пор принимал участие во всех летних Играх. Всего за время выступления в качестве независимой команды спортсмены Таджикистана завоевали 4 олимпийские медали (1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых): две медали были завоеваны на Олимпиаде в Пекине 2008 года и одна на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года Дильшод Назаров завоевал золото в метании молота.

Я хорошо помню свое выступление на соревнованиях по сумо в США в 2011 году. Тогда я выиграл бронзовую медаль. Для меня это был большой успех! Такие впечатления никогда не забудешь. Кураж, азарт, борьба – это одна большая жизнь. Стоял на пьедестале и не верил, что удалось выиграть награду. Это радость, которая остается глубоко в сердце. В тот миг, когда ты стоишь на пьедестале, чувствуешь искреннюю гордость за себя, за команду, за страну. Удалось выступить на чемпионатах Азии (Таиланд-2001), мира (Германия-2004, Япония-2006), открытых турнирах США в 2007, 2009, 2011 годах».

Последними успехами сумоистов Таджикистана можно считать выступление на турнире «Tornei Di Sumo» в Венеции в прошлом году. Фотех Мухторов выиграл серебряную медаль в весе «+100 кг». В том же году сумоисты Таджикистана выиграли две медали на соревнованиях, которые прошли в Киргизии. Таджикистан представляли Амриддин Джобиров, Муродулло Уроков и Гафур Азимуродов. Джобиров стал обладателем золотой награды в весе 85 кг, а Уроков завоевал бронзовую медаль в весе «+115 кг». Азимуродов стал на турнире четвертым в весе «115 кг».

Мухторов: «Каждый год, кроме нынешнего, мы ездили на соревнования в Италию, Австрию – на различные международные турниры. Всегда возвращались с медалями. Так, в прошлом году я выиграл на соревнованиях «Tornei Di Sumo» серебряную медаль в весе «+100 кг». В первой схватке взял верх над представителем Германии, затем победил итальянца, в полуфинале разобрался с азербайджанцем, а в финале встретился с венгром. В решающей схватке силы были равны, шансы взять золото у меня были, но немного не повезло, и удача была на стороне венгра. В позапрошлом сезоне мы участвовали в нескольких международных турнирах и тоже выиграли ряд медалей. В частности, четыре медали на открытом чемпионате Австрии. В состав таджикской команды, помимо меня, вошли Акмал Насреддинов (85 кг) и Зоирджон Ёров (+115 кг). Затем я и Мухаммад Сафаров стали призерами международного турнира «Comune di Barcis» в Италии. Выступали в весовой категории свыше 100 килограммов. Мне удалось пробиться в финал соревнований, но в решающей схватке удача сопутствовала оппоненту - местному спортсмену. Мухаммаду Сафарову в борьбе за третье место удалось одержать победу над представителем сборной Германии. Таким образом, я стал обладателем серебряной, а Мухаммад Сафаров - бронзовой медалей. Годом ранее мы выиграли две бронзовые медали в открытом Кубке Европы, который прошел в итальянском Порденоне».

Сумо – вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке. Родина этого вида спорта – Япония, где сумо относится к боевым искусствам. Традиция сумо ведется с древних времен, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессиональных рикиси (борцов). В остальном мире существует только любительское сумо.

Мухторов: «Сегодня мы занимаемся в различных спортивных залах Душанбе. Мои ученики - в основном, бывшие или действующие спортсмены, пришедшие в сумо из других видов борьбы. Некоторые из подопечных тренируются в других залах. Расходы на поездки в другие страны мы всегда брали на себя. А обратно с соревнований в Европе мы возвращались на машине. Покупали в Германии автомобиль марки «Опель», оформляли документы, и маршрутом Прибалтика-Украина-Россия-Казахстан-Кыргызстан возвращались в Таджикистан, преодолевая общее расстояние в несколько тысяч километров. Потом автомобиль продавали на родине. Но этим компенсировать все расходы не получалось, еще в долгах оставались. Но что делать, другого выхода нет. Нас приглашают на соревнования, значит надо ехать. Конечно, обратная дорога очень тяжелая, но зато увлекательная. Спортсменов в Европе уважают все, и у нас никаких проблем в дороге не возникало. Если нас останавливали, мы рассказывали, откуда мы, где выступали, показывали медали, записи соревнований. Везде нас поддерживали».

Первое письменное упоминание о сумо встречается в «Кодзики» – «Записях о делах древности». Старейший из существующих источников японской письменности датирован 712 годом и повествует о том, что – сейчас внимание! - 2500 лет назад главная богиня солнца, сотворившая Японские острова, Аматэрасу-омиками направила к стареющему богу Окунинуси, который управлял страной Идзумо, нового преемника – Такэмикадзути, чтобы он принял власть. Однако у Окунинуси был свой сын и наследник – бог Такэминаката, который предложил посланнику богини солнца померяться силами. Боги Такэмикадзути и Такэминаката схватились за право владеть Японскими островами в поединке сумо. Победу одержал Такэмикадзути, от которого, согласно преданию, ведет свою родословную император Японии.

Мухторов: «Между любительским и профессиональным сумо, конечно же, есть разница. В профессиональном сумо нет ограничений в весе. В любительском существуют весовые категории. Их три: до 85 кг, до 115 и выше 115. Мы выступаем как раз-таки в любительском сумо. Профессиональное сумо – это очень высокий уровень. Соревнования проводятся в Японии. Это многоуровневый чемпионат из семи дивизионов. Особых отличий в правилах нет: коснулся ковра «третьей точкой» или вытеснили тебя за круг - поражение. Часто поединок продолжается всего несколько секунд, так как один из борцов быстро вытесняется другим из круга или сбивается с ног броском или подсечкой. В редких случаях поединок может длиться и несколько минут. Но в любительском и профессиональном сумо разные помосты для борьбы (дохё). Это квадратный помост 34-60 см высотой. Дохё сделан из глины и покрыт сверху тонким слоем песка. Поединок проходит в круге, границы которого проложены особыми плетенками из рисовой соломы. В любительском сумо дохё – просто обозначенный круг, не обязательно расположенный на возвышении. Что касается философии сумо, то чтобы полностью разобраться в ней, нужно достаточно долгое время прожить в Японии».

Считается, что современная площадка для сумо – дохё - появилась около XVI века. В сумо запрещено бить иначе, чем открытой ладонью, а также по глазам и в область паха. Запрещено хватать за волосы, уши, пальцы. Нельзя проводить удушающие захваты. Всё прочее разрешено, поэтому в арсенал борцов входят пощёчины, толчки, захваты за пояса и любые разрешенные части тела, броски, разного рода подножки и подсечки.

Мухторов: «Сегодня в Таджикистане около 50 сумоистов. В сумо приходят спортсмены из самбо, вольной или греко-римской борьбы, национальной борьбы. И в этом плюс. У наших ребят свои приемы, с помощью которых они выигрывают. Для них не является проблемой научиться бороться в сумо, правила может освоить любой борец. В сумо важно работать головой, продумать, как не выйти из круга, обеспечить себе пространство и атаковать первым номером. Такая стратегия привлекает многих. Главная проблема – финансы. Хотелось бы, чтобы нашему виду спорта уделялось больше внимания, чтобы нам оказывали поддержку. На азиатском уровне выступают команды из приблизительно двадцати государств, если бы нас поддержали, то при должной подготовке мы бы могли войти в тройку сильнейших. А в мире нам вполне по силам войти, минимум, в десятку лучших…».