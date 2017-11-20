В 2018 году число сильных землетрясений может резко возрасти из-за замедления скорости вращения Земли вокруг своей оси, пишет Медуза со ссылкой на The Guardian .

Гипотезу связи сейсмической активности со скоростью вращения Земли выдвинули Роджер Билхэм из Университета Колорадо и Реббека Бендик из Университета Монтаны. Их доклад был представлен на заседании Американского геологического общества.

Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года. Они выделили пять периодов, когда число мощных землетрясений резко возрастало — до 25-30 в год при среднегодовом показателе в 15 сильных землетрясений в год.

Периоды усиления сейсмоактивности, выяснили ученые, начинались примерно через пять лет после того, как замедление скорости вращения Земли достигало максимума.

С момента последнего замедления вращения Земли прошло около 4,5 года, таким образом, согласно гипотезе ученых, в 2018 году следует ждать роста числа сильных землетрясений.

Если с начала 2017 года было зафиксировано шесть сильных землетрясений, то в 2018 году их может быть 20 и более, цитирует The Daily Mail заявление Билхэма программе BBC Inside Science.

«Когда Земля замедляется, ее диаметр в районе экватора сокращается. Однако, если талия [Земли] уменьшается, то одежда — тектонические плиты — остается прежнего размера и мнется», — сказал Билхэм.

Большинство мощных землетрясений, связанных с замедлением вращения Земли, было зафиксировано в экваториальных областях Земли, где проживают около одного миллиарда человек.