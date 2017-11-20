Делегация Таджикистана примет участие в работе Центрально-Азиатской международной научно-практической конференции «25 лет водному сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт пройденного, задачи будущего». Мероприятие пройдет 23-24 ноября этого года в Ташкенте, сообщили «АП» в министерстве энергетики и водных ресурсов РТ.

Таджикскую делегацию на этой конференции возглавит первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Султон Рахимзода.

Ташкентское мероприятие организовано в честь 25-летия со дня основания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии.

В сообщении на сайте Комиссии отмечается, что в работе конференции ожидается участие представителей водохозяйственных организаций стран Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, международных организаций и финансовых институтов, ученых, экспертов.

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) является органом, осуществляющим важные функции по совместному управлению и развитию водных ресурсов в Центральной Азии.

С этой точки зрения данная комиссия признана международным сообществом в качестве своеобразного механизма по управлению трансграничными водными ресурсами в регионе.

18 февраля 1992 года в городе Алматы министры водного хозяйства Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования, совместного управления и охраны межгосударственных водных ресурсов. В соответствии с данным документом была создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия. Соглашение было утверждено 26 марта 1993 года главами государств Центральной Азии в городе Кызылорда.

В рамках конференции планируется проведение Центрально-азиатской международной выставки «Водные технологии и водное хозяйство – WATER-2017», что даст возможность продемонстрировать передовые знания, наилучшие практики и достижения науки в области использования водных ресурсов и внедрения инновационных способов, методов, техники и технологии устойчивого управления водными ресурсами.