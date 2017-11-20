Таджикский режиссер Барзу Абдуразаков по приглашению Министерства культуры Узбекистана едет в Ташкент для постановки спектакля «Фарход и Ширин».

Спектакль «Фарход и Ширин» по произведению узбекского поэта Алишера Навои будет поставлен на сцене театра Мукимий в конце декабря.

Для Барзу Абдуразакова это не первый опыт работы в Ташкенте: в последний раз таджикский режиссер ставил в Ташкенте пьесу Жана Батиста Мольера «Проделки Скапена» в 2007 году.

«Уже завтра я еду в мой любимый Ташкент по приглашению узбекской стороны. Это не первое приглашение с их стороны, были и раньше, но я не мог поехать в Узбекистан, потому что был занят работой в других странах», - сказал Абдураззаков.

По его словам, выбор спектакля Минкультуры Узбекистана оставило за самим режиссером.

«Я скучаю по высокому и лирическому, поэтому решил поработать над этим спектаклем», - объяснил он свой выбор.

На вопрос о том, не поступало ли режиссеру приглашение поработать в самом Таджикистане, он отметил: «Вы знаете это лучше меня».

После окончания работы в Ташкенте, Барзу Абдураззаков вернется в Алмату, в театр «Жас-Сахна», в котором он работает художественным руководителем.

Заслуженный артист Таджикистана Барзу Абдураззаков родился в 1959 году в Душанбе. Его отец известный артист Хабибулло Абдураззаков, мать – актриса Фотима Гулямова.

В 1980 году он окончил режиссерский факультет Таджикского института искусств, а в 1987 – режиссерский факультет ГИТИС им. А.В. Луначарского в Москве.

В 2009 году его постановка «Безумие. Год 1993-й», показанная на сцене Русского драматического театра им. Маяковского в Душанбе, попала под запрет министерства культуры страны.

После этого режиссеру не дали возможности работать в своей стране, в 2013-м он уехал в соседний Кыргызстан, где работал в Государственном академическом русском театре драмы им. Ч.Айтматова, и два года подряд был удостоен звания лучшего режиссера Кыргызстана.

За спектакль «Баллада о Манкурте» по мотивам романа Айтматова «И дольше века длится день», поставленный Абдураззаковым в Бишкеке, в прошлом году этот театр стал лауреатом премии народного артиста СССР Кирилла Лаврова. Награда была вручена рамках XVIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России», который прошел в Санкт-Петербурге.

На этом же фестивале другая работа Абдуразакова - спектакль «Одноклассники. Уроки жизни» по пьесе Слободзянека, который был поставлен в театре «Жас Сахна», получил Гран-при.