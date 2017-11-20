Депутаты верхней палаты афганского парламента (Мешрано Джиги) проголосовали за внесение в электронное удостоверение личности гражданина Афганистанаданных об этнической и религиозной принадлежности, передает «Афганистан.ру».

«Большинство жителей просят указывать этническое происхождение. По всей стране прошли протесты. Требования народа должны быть учтены», — заявил секретарь сената Сами Файсал.

Выдача электронных удостоверений личности в Афганистане началась в 2013 году. Помимо персональной информации в них содержатся данные о водительских правах, зарегистрированных транспортных средствах, цифровая подпись и номер избирательного удостоверения для голосования на выборах.

В связи с выдачей новых удостоверений в Афганистане вспыхнули споры вокруг того, какие данные необходимо в них указывать. Депутаты долго «воевали» в парламенте, а по стране прокатились протестные акции. Причем, если во многих государствах, считающих себя демократическими, давно отказались от графы «национальность» и тем более «религия», считая такую информацию дискриминирующей и ущемляющей права человека, то афганцы, напротив, требовали включить эти данные в электронные паспорта, чтобы власти не имели возможности исказить статистику о национальном составе населения страны.

Следует отметить, что нижняя палата афганского парламента (Волуси Джирга) проголосовала против внесения данных об этнической и религиозной принадлежности. Сообщается, что окончательную точку в решении этого вопроса должна поставить комиссия, которая будет создана с участием представителей обеих палат парламента.

Между тем, этническая тема обострилась в Афганистане в последние дни из-за распространившегося в соцсетях письма начальника полиции гражданского порядка Абдулы Фаттаха Фрога (Abdul Fattah Frogh), который поручил кабульской бригаде сформировать подразделение по борьбе с беспорядками в количестве 500 человек без включения в него представителей таджикской этнической группы. Письмо вызвало возмущение пользователей афганского сегмента соцсетей, передает сегодня афганский телеканал «1TV» .

«Если политика будет такой, правительство должно также опубликовать долю этнических групп в списке умерших. Позор — очень скромный термин для такого конфуза», - написал в Фейсбуке бывший глава Национального управления безопасности Афганистана Амрулла Салех (Amrullah Saleh).

В ответ на назревающий скандал МВД выступило с заявлением опровержения существования дискриминации в отношении определенной этнической группы. В нем отмечается, что таджики имеют широкое представительство в структурах полиции гражданского порядка.

Это уже второй за последние месяцы случай обвинения членов афганского правительства в этнической предвзятости. Ранее достоянием общественности стала записка сотрудника администрации президента Ашрафа Гани, в которой предлагалось при назначении кадров отдавать предпочтение этнической группе пуштунов.

Афганистан с населением 32 млн человек — многонациональное государство, коренное население которого составляют представители более 20 этносов. Самой большой этнической группой являются пуштуны (42-45 процентов), вторая по численности — таджики (33-38 процентов), затем идут хазарейцы (10 процентов) и узбеки (8 процентов). Также в стране проживают туркмены, чараймаки, белуджи, нуристанцы арабы, курды, кызылбаши, казахи, киргизы, монголы и другие. Эти данные являются примерными, так как перепись населения в стране не проводилась уже несколько десятилетий.