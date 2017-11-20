Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана обязал все государственные радиокомпании проводить литературные чтения произведений президента страны Эмомали Рахмона.

В эфире их радио уже звучали аудиозаписи книг президента.

«Мы получили соответствующее распоряжение Комитета в середине октября этого года, - сообщил "АП" директор госрадио «Точикистон» Фаррух Зиёев. – Эти чтения проводятся для повышения чувства самосознания и патриотизма в каждом гражданине стране».

По его словам, эти чтение важны, потому что «есть категория людей, которые не могут читать».

«Много людей читающих, но с плохим зрением, они уже не могут самостоятельно читать, или старики, которые тоже не могут сами прочитать, - сказал он. – Вот для них будет возможность ознакомиться с произведениями президента».

Зиеев отметил, что для чтения книг главы государства «привлечены артисты театра и специальные рассказчики с хорошим тембром голоса».

«Мы записывали уже в 2016 году две книги: "Таджики в зеркале истории" голосом Абдурашида Ходжамкула и "Язык нации - сущность нации" в прочтении Джонибека Асрориён, и передали их в «Золотой фонд» - сказал он. – Теперь эти аудиозаписи звучат в радиоэфире. В настоящее время идет запись очередной книги президента в исполнении Фирузи Умар».

Он также сообщил, что все книги президента и о президенте будут записаны в аудиоформате.

Частные радиокомпании, к которым обратилась «АП», сообщили, что к ним такое распоряжение не поступало.