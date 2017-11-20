В воскресенье, 19 ноября, состоялись матчи заключительного, 22-го тура чемпионата Таджикистана среди юношей не старше 17 лет. Золотые медали первенства завоевала столичная команда «Истиклол».

Юношеская команда столичного «Истиклола», которая еще за два тура до окончания чемпионата оформила чемпионский титул, в своем заключительном матче победила турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» – 3:1.

Одержав 17 побед в 20 сыгранных матчах, подопечные известного в прошлом нападающего национальной сборной Таджикистана Юсуфа Рабиева на семь очков опередили своих ближайших преследователей и с 52-мя набранными очками финишировали на первой строчке в турнирной таблице, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана.

Серебряные медали первенства выиграла Спортивная школа №1 Худжанда, сыгравшая в заключительном туре вничью (1:1) с командой Академии футбола ФФТ «Орзу-2026».

Замкнули призовую тройку юноши турсунзадевского «Регар-ТадАЗа», которые на два очка отстали от худжандских юношей.

Таким образом, завершился чемпионат Таджикистана среди юношей не старше 17 лет. Впервые первенство проходило по двухкруговой формуле с разъездами. Каждая команда в чемпионате провела по 20 игр. Всего было сыграно 110 матчей, в которых было забито 459 мячей (в среднем – 4,2 мяча за игру).

Сразу после окончания заключительного матча сезона между «Истиклолом» и «Регар-ТадАЗом» на Центральном стадионе Душанбе состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров первенства медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры получили свои награды из рук вице-президента Федерации футбола Таджикистана Дилшода Джураева и генерального директора Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбекова.

Между тем, ранее определился чемпион республики и среди юношей не старше 15 лет.

В этой возрастной категории чемпионом Таджикистана стала команда Академии футбола ФФТ «Орзу-2026».

В матче заключительного, восемнадцатого тура юноши Академии одержали крупную победу над кругантюбинским «Вахшем» – 5:1 и стали обладателями золотых медалей.

Серебряные медали первенства выиграла Специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу Худжанда, которая набрала 37 очков. Столько же очков в активе «Автомобилиста», однако столичная команда одержала меньше побед в чемпионате, чем худжандцы. В итоге «Автомобилист» довольствовался «бронзой».