Известный таджикский поэт, лауреат государственной премии Таджикистана имени Рудаки в сфере литературы Бозор Собир сегодня отмечает свой 79-й день рождения в Америке.

Источник в Союзе писателей Таджикистана сообщил «АП», что Собир «хотел к началу ноября вернуться в Душанбе, но болезнь помешала ему».

«Но после полного выздоровления поэт намерен вернуться в Таджикистан и издать свою новую книгу, - сообщил источник. – Собир планирует в ближайшее время издать в Душанбе сборник своих новых стихотворений, которые ранее не были опубликованы».

Он также сообщил, что «поклонники поэзии Бозора Собира готовы профинансировать издание книги», - отметил источник.

Напомним, Бозор Собир считается одним из самых известных и самых противоречивых поэтов Таджикистана, некогда ярый противник нынешнего правительства, бывший узник СИЗО №1, гражданин США – страны, которую он ненавидит.

26 марта 1993 года он был арестован нынешними властями при попытке вылететь в Москву. Тогда гражданская война была в разгаре, а сам Собир был одним из лидеров демократического движения Таджикистана.

Его обвинили в совершения ряда других преступлений - публичных антиправительственных призывах, взятии в заложники депутатов ВС, разжигании межнациональной и межрегиональной розни.

Спустя годы в одной из своих статей Бозор Собир напишет, что главное его преступление перед новыми властями заключалось в том, что он не признавал правительство, которое захватило власть в ноябре 1992 года.

Оказавшись под международным давлением, таджикские власти пошли на уступки. 3 ноября 1993 года председатель Верховного Совета Таджикистана Эмомали Рахмонов обратился с ходатайством в Генеральную прокуратуру как обычный гражданин и попросил изменить меру пресечения в отношении Бозора Собира. 29 декабря решением Верховного суда поэта освободили из зала суда.

12 января 1996 г. президент Эмомали Рахмонов подписал указ о помиловании ряда лиц, в отношении которых в 1993 г. были возбуждены уголовные дела. Среди помилованных был и Бозор Собир.

В конце 2003 года и 2011 году он приезжал в Таджикистан как частное лицо, но 27 мая 2013 года в столичном аэропорту поэта встречали чиновники Исполнительного аппарата президента, депутаты парламента и сотрудники министерства культуры.

В этом интервью Бозор Собир выразил свою благодарность президенту Рахмону. Он сказал, что раньше посещал Таджикистан по собственной инициативе, но теперь вернулся на родину по приглашению президента.

Он призвал интеллигенцию и общественных деятелей страны сплотиться вокруг Эмомали Рахмона и поддержать его.

Спустя 3 дня после прибытия Бозора Собира принял сам президент. По завершении встречи поэт заявил журналистам, что он поблагодарил президента и правительство страны за теплый прием.

Тогда же Бозор Собир заявил, что приехал не для того, чтобы агитировать за президента Рахмона в ходе предвыборной кампании. Но, тем не менее, вскоре появилось его первое стихотворение, посвященное главе государства.

Он получил квартиру в подарок от правительства, а накануне Дня независимости Таджикистана в сентябре 2013 года Эмомали Рахмон вручил ему «Звезду Президента».