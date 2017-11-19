Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа поразили тренировочный лагерь условного противника новой ракетой на учении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане.

Боевой пуск со стартовых позиций на полигоне Ляур прошел штатно, баллистическая ракета поразила цель на удалении более 130 км в районе приграничного с Афганистаном полигона Харбмайдон, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Беспилотные летательные аппараты «Орлан», находившиеся над районом цели, показали ее поражение с отклонением не более 10 м.

В масштабных антитеррористических учениях, тактические эпизоды которых разыгрываются на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более пяти тысяч военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, свыше 1,5 тысячи единиц военной техники. Впервые задействовано более 60 вертолетов и самолетов.