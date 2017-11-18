17 ноября на полигоне «Харбмайдон» Вооруженных Сил Таджикистана завершилось совместное учение «Боевое братство-2017».

Завершающим этапом комплекса мероприятий учения «Боевое братство-2017» стало совместное учение Коллективных сил ОДКБ, которое проводилось на шести полигонах ВС РТ под руководством Командующего войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

Масштаб завершающего этапа учений, в котором приняли участие 5 тысяч военнослужащих, свыше 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, был завораживающим.

Воинские подразделения КСОР ОДКБ и Объединенной группировки войск выполняли задачи по организации воздушной разведки приграничной территории, прикрытию государственной границы, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, перешедших государственную границу и др. 1 /22

Особенностью учения стало то, что в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ были задействованы авиационный компонент, включая самолеты стратегической авиации Ту-95 ВС РФ в сопровождении звена Су-30 ВС РК, ракетные комплексы «Искандер-М», а также подразделения психологической борьбы и информационного противоборства.

"Учения показали, что изменилось все на порядок выше. Штабы стали более подготовленными. Когда штабы работают, войска успешно выполняют поставленные задачи", - сказал Юрий Хачатуров по итогам последнего этапа учений "Боевое братство-2017".

По его словам, одним из самых важных достижений является то, что контингенты всех стран ОДКБ провели внеплановые учения. "Сейчас даже из самых далеких республик прибыли сюда контингенты. Считаю, что учения пошли успешно", - сказал Хачатуров.



