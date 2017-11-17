Какие права имеет работник при увольнении, как восстановить утерянный документ и как платить за воду? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Вас уволили. На что вы можете рассчитывать?

- Правильно ли утверждение, что в день увольнения вам обязаны произвести окончательный расчет + выплатить выходное пособие в размере среднего заработка + выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска (время в отпуске по беременности и родам включается в стаж, дающий право на отпуск; время отпуска по уходу за ребенком в стаж, дающий право на отпуск, не включается) - и выдать трудовую книжку?

Иттифок Ахмедов

- Согласно нормам закона в день увольнения с работником производится полный расчет (ч.3 ст. 158 ТК РТ), включая компенсацию за неиспользованный отпуск (ч.5 ст. 118 ТК РТ). Если речь идет об увольнении по сокращению штата, то все правильно за исключением того, что в 10-дневный срок нужно встать на учет в центр занятости населения.

Согласно части 1 статьи 169 Трудового кодекса Республики Таджикистан, «работникам, уволенным из организации в связи с сокращением штатных единиц или изменением условий труда, гарантируется:

- выплата выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка;

- сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства в течение второго и третьего месяца увольнения, по решению уполномоченного государственного органа по труду и занятости населения, если работник заблаговременно в десятидневный срок после увольнения обратился в этот орган и не был трудоустроен».

Если утерян документ

- Как восстановить утерянный документ купли-продажи квартиры?

Муминова

- Для начала вам нужно дать объявление в газете об утере документа и с данной газетой обратиться в нотариальную контору по месту нахождения недвижимости для получения дубликата договора, который имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.

В соответствии с частью 22 статьи 8 Закона РТ «О государственной пошлине» - «государственная пошлина взимается в следующих размерах: за выдачу повторных дубликатов документов, хранящихся в государственных нотариальных конторах, местных исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления, консульских учреждениях – [в размере] однократного показателя для расчетов». Один показатель для расчетов равен 50 сомони.

Как платить за воду?

- Как берется оплата за воду, если нет счетчика, – по числу прописанных или по числу фактически проживающих жильцов в квартире? Я жила с дочерью и платила за двоих человек; когда дочь уехала, я переоформила договор на 1 человека. Мне принесли квитанцию, где расчет был за 4 человека, и у меня, оказывается, задолженность.

В Водоканале говорят, что когда у меня не было счетчика на воду, то начисляли за 4 человека. Откуда они взялись, не могу понять. Списывать долг не хотят. Как мне быть?

Гажева М.

- По закону граждане обязаны быть прописанными по месту жительства. В случае если гражданин временно (более 3 месяцев) переехал в другую местность, то он обязан встать на учет по месту пребывания (п. 54 Правил выдачи паспорта гражданину РТ).

Оплата за воду производится согласно заключенному договору между сторонами. В случае если у вас был заключен договор на одного человека и фактически у вас дома проживает один человек - то вы обязаны платить за воду за одного человека.

Если обслуживающая организация нарушает ваши права, вы также имеете право на судебную защиту или же можете обратиться за защитой ваших прав в Союз потребителей.