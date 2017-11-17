АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18-19 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 18 ноября в Ресурсном Центре «Душанбе Арт Граунд» состоится показ художественных фильмов из цикла «Мастера Центрально-Азиатского кино». Начало в 15:00 часов.

- 18 ноября в Культурном Центре «Бактрия» состоится показ фильма китайского сценариста и режиссера Вонг Кар-Вай «Любовное настроение». Начало в 15:00

- 19 ноября на Центральном стадионе Душанбе состоится игра между «Истиклол» и «Баркчи». Начало в 14:00 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 НОЯБРЯ

1994 – Основан частный еженедельник «Дайджест-пресс».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 НОЯБРЯ

1935 – В Таджикистан приехал чешский писатель Юлиус Фучик.

1992 – На XVI сессии Верховного Совета РТ 12-го созыва Председателем Верховного Совета – главой государства избран Эмомали Рахмонов.

2002 – Между правительством РТ и компанией «Памир энерджи» подписан Сертификат вступления в силу Договора Концессии энергетической системы ГБАО.

2012 – Совет улемов Исламского центра Таджикистана по поручению Комитета по делам религии Таджикистана установил нормы ношения бороды для мужчин и одежды для женщин.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 НОЯБРЯ

1921-1997 – родился Народный гафиз Таджикистана Маъруфходжа Баходуров.

1968-2010 – родился композитор Хафиз Саидов

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 НОЯБРЯ

1938 – родился заслуженный артист Таджикистана Носирчон Азизов

1940 -1998 – родился ученый Барот Шокиров

1942 – родился композитор Фируз Бахор

1951 – родилась актриса театра Сабохат Косимова

1953 – родилась певица Фотима Тураева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных предгорных районах слабый дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 15-20 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 15-20 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c.Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.