Сегодня с участием президента Таджикистана состоялась церемония открытия Национального комплекса «Центр плова» в городе Худжанде. Комплекс построен по заказу семьи Таджибаевых с участием подрядчика «Доро Инвест». На строительство нового комплекса потрачено 3 млн 300 сомони, - собщает пресс-служба президента РТ.

Общая площадь «Центра плова» составляет 625 квадратных метров. Двухэтажный комплекс имеет два зала с 600 посадочными местами, парковку.

Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с возможностями комплекса, построенного с целью пропаганды национальных ремесел и блюд, отметил высокую работу предпринимателей.

Было отмечено, что такие центры должны появиться в других городах и областях, в частности и в Душанбе.

В честь открытия в 10 казанах было приготовлено из 350 кг риса 10 видов плова.