В Душанбе сегодня завершает работу конференция по обмену опытом по присоединению к Конвенции о правах инвалидов.

Конференция, организованная Национальным объединением инвалидов Таджикистана при поддержке правительства республики и социально-экономического департамента ООН, проходила в гостинице «Хаятт Ридженси» 15 - 17 ноября. В ней приняли участие международные эксперты из числа людей с ограниченными возможностями из Российской Федерации, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Германии, которые поделились опытом своих стран в принятии и реализации данной Конвенции.

Конвенция о правах инвалидов принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. По состоянию на ноябрь 2017 года 175 государств и Евросоюз участвуют в Конвенции. Цель этого документа – поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения их достоинства.

По национальному плану действий по выполнению рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам человека Таджикистан обязался до конца 2017 года присоединиться к Конвенции о правах инвалидов.