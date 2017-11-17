К странам с показателем благосостояния населения менее пяти тысяч долларов на одного взрослого человека отнес Казахстан швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе Global Wealth Report 2017.

Rак отмечается, кроме Казахстана в эту группу так же вошли и другие бывшие республики СССР: Молдова, Украина, Беларусь, Кыргызстан. В группу входят также Бангладеш, Непал, Камбоджа, Египет и Шри-Ланка. Кроме того, в число бедных вошли практически все страны Центральной Африки, кроме Анголы, Экваториальной Гвинеи и Габона.

Как отмечается, наибольшее число стран входит в группу с благосостоянием от 5000 до 25000 долларов на одного взрослого человека: Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Турция, Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор, Мексика, Панама, Парагвай, Алжир, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис, Албания, Армения, Азербайджан, Босния, Грузия, Македония, Монголия.

В группе с благосостоянием в 25-100 тысяч долларов расположились Китай, Саудовская Аравия, Малайзия, Ливия, Перу и Чили.

В группе с благосостоянием более 100 тысяч долларов: США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

Напомним, за прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4%, до $280 трлн, это самый высокий показатель с 2012 года.

Как отмечают авторы доклада, благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения.. Из-за этого показатель среднего благосостояния на взрослую душу населения Земли также достиг рекордной отметки в $56,5 тыс.

При этом с 2007 года растет показатель неравенства распределения благосостояния.

По расчетам аналитиков, сейчас 1% самых обеспеченных людей на Земле владеют 50,1% благосостояния планеты. В начале 2000-х этот показатель составлял 45,5%, затем с 2006 по 2008 год опустился до 42,5%, но во все последующие годы демонстрировал рост.

По расчетам экспертов Credit Suisse, как минимум следующие пять лет совокупное глобальное благосостояние продолжит увеличиваться. К 2022 году совокупное благосостояние достигнет отметки $341 трлн. При этом наибольший рост будет наблюдаться у развивающихся стран. Примерно на $10 трлн (или 33%) вырастет совокупное благосостояние Китая.

Кроме того, число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн человек, примерно половина из них проживает в США, говорится в докладе. В то же время в Великобритании стало на 34 тыс. меньше миллионеров, а в Японии — больше чем на 300 тыс.

В то же время благосостояние 3,5 млрд человек — или 70% взрослого населения Земли — составляет менее $10 тыс. в пересчете на душу населения (в совокупности на них приходится 2,7% глобального благосостояния).

Отметим, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что экономика Алматы в 5 раз превышает ВВП Кыргызстана и Таджикистана.

"За годы независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений. По представленным мне данным, сегодня объём экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, размер ВВП, по данным за 2016 год, в Таджикистане составил $6,9 млрд, в Кыргызстане $6,5 млрд.