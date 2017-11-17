Теперь о статусе заявки на получение трудового патента в Москве информирует робот – виртуальный оператор, который распознаёт интонацию и ударение речи абонентов.

На сайте Многофункциональный миграционный центр Москвы сообщается, что в настоящее время робот принимает и обрабатывает более 30 тысяч звонков в месяц.

«Он распознает человеческую речь и способен ответить на вопрос самостоятельно или перевести звонок на сотрудника справочной службы соответствующей квалификации. Для того, чтобы получить информацию о готовности документа, достаточно продиктовать виртуальному оператору номер заявления на патент. В ответ виртуальный оператор сообщит, на какой стадии находится подготовка документа», - отмечается в информации.

Робот совершенствует свое произношение в режиме реального времени; анализирует ударение и интонацию абонентов, а также предлагает администратору системы внести изменения в употребляемые слова.

Отметим, что Многофункциональный миграционный центр Москвы осуществляет прием документов для оформления патента, дающего право осуществлять трудовую деятельность в городе Москве.

Миграционный центр — единственная организация, на территории которой проводится оформление и выдача патентов иностранным гражданам на работу в Москве. Прямое обращение в миграционный центр гарантирует получение подлинного патента для работы в Москве.

На территории миграционного центра посетители могут подать документы на патент. В миграционном центе обещают, что все процедуры, необходимые для получения патента занимают максимум 2 часа.

В настоящее время пропускная способность Центра позволяет ежедневно принимать порядка 7500 иностранных граждан.

Часто граждане Таджикистана, выехавшие на заработки в города России, в частности в Москву, доверяют свои документы и получение патента посредникам, которые обещают за плату оформить патент. В социальных сетях много частных лиц и компаний, которые предлагают услуги по оформлению патента и их цены начинаются от 2 тысяч российских рублей. Однако, это не гарантирует легальность получения патента, и часто мигранты становятся нелегалами, платят штрафы и выдворяются из России за нарушение миграционного законодательства.

Для продления срока действия патента необходимо оплачивать авансовый платеж по НДФЛ из расчета 4 200 рублей за 1 месяц действия патента (величина НДФЛ установлена Законом города Москвы от 26.11.2014 № 55).

Срок действия патента продлен на столько, на сколько оплачен патент. Без оплаты авансового платежа по НДФЛ патент считается недействительным.

Первый платеж за патент, необходимый для получения патента, рекомендуется совершить в ММЦ в Сахарово.