Тысячу тонн мазута передаст Казахстан Таджикистану в виде гуманитарной помощи более чем на 128 миллионов тенге, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«В соответствии с постановлением правительства министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана из чрезвычайного резерва правительства РК выделено 128 миллионов 685,2 тысячи тенге на приобретение мазута в объеме тысячи тонн для оказания гуманитарной помощи Республике Таджикистан. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете на 2017 год», — сообщили в ведомстве.

Министерству иностранных дел поручено определить получателя официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию.

Своевременную подачу подвижного состава для транспортировки и доставки гуманитарного груза до пункта назначения обеспечит министерство по инвестициям и развитию РК.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в январе-сентябре 2017 г. объем товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном составил $581,8 млн., что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 27,1%.

При этом экспорт в Казахстан достиг $224,7 млн., что составляет 24,9% от общего объема таджикского экспорта, а объем импорта из Казахстана в указанный период составил $357,1 млн., что составляет 18,2% от общего объема импортируемых на таджикский рынок товаров.