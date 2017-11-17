Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов выделить до конца года беспроцентную ссуду нефтеперерабатывающим заводам в два триллиона сумов ($250 млн) для импорта углеводородного сырья и готовых нефтепродуктов. Об этом сообщает Podrobno.uz.

При этом для скорейшего решения проблемы с дефицитом бензина на заправках, 600 миллиардов сумов ($75 млн) из них должны быть перечислены уже до конца этой рабочей недели.



Еще одна важная мера — снижение с 15 ноября 2017 года налога на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива на 50%. Сегодня его плательщиками являются юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа, в том числе через автозаправочные станции.



Мирзиёев также освободил сроком до 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей углеводородное сырье, импортируемое предприятиями республики, независимо от формы собственности и целей использования.



Нефтеперерабатывающие заводы компании "Узнефтепродукт" получили освобождение от уплаты налога на прибыль, с целевым направлением высвобождаемых средств на обновление, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, а также на увеличение производственных мощностей.