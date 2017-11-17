Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) подготовила очередной обзор ситуации с правами человека в Туркменистанеза сентябрь-октябрь текущего года. Этот период времени связан с проведением в Ашхабаде V Азиатских игр и их влиянием на последующие события. Обзор опубликован информагентством «Хроника Туркменистана».

В докладах правозащитников неоднократно привлекалось внимание к тому, что подготовка к Азиаде привела к усилению репрессивного режима в стране – усилилась государственная цензура, в аэропорту Ашхабада были введены дополнительные меры по досмотру пассажиров, которые привели к очередным произвольным действиям властей. В частности, у прибывающих пассажиров проверяли личную информацию в мобильных телефонах.

Туркменистан – закрытая страна, и получить визу на въезд очень сложно. В связи с Азиадой в страну смогли приехать тысячи иностранных гостей и журналистов. Но аккредитацию на Азиаду смогли получить только «доверенные» журналисты, то есть те, в чьей лояльности официальный Туркменистан не сомневался. Однако даже у получивших аккредитацию журналистов были ограничения. Так, для получения права показа состязаний зарубежным телекомпаниям нужно было подписать соглашение, в котором содержалось обязательство не делать критических репортажей касательно организации турнира, самих мероприятий, спонсоров и конкретных персон.

Иностранные журналисты также жаловались на то, что они не могли свободно перемещаться по стране и общаться с жителями Туркменистана, так как к каждому журналисту были «прикреплены» по два гида, которые не скрывали, что должны были три раза в день отчитываться перед своими кураторами из Комитета национальной безопасности.

Ситуация тотального контроля и произвола властей не прекратилась и после проведения Азиады. В начале октября в редакцию ТИПЧ обратился житель Туркменистана, который попросил распространить информацию о том, что в аэропорту Ашхабад начались задержания молодых людей, возвращающихся из Турции. Одного из возвратившихся допрашивали в аэропорту около 12 часов, а после этого задержали на 7 суток якобы за нарушение правил пребывания на территории Турции.

Во время проведения Азиады властями практиковалась насильственная мобилизация граждан для участия в массовых мероприятиях. Как всегда, на такие мероприятия привлекались работники бюджетной сферы и студенты. Кроме этого, для массовки привлекались солдаты срочной службы, переодетые в спортивную форму. Всего для участия в массовых мероприятиях было отобрано около 40 тысяч человек.

Людей предупредили о необходимости присутствовать не только на церемониях открытия и закрытия Азиады, но и на соревнованиях. Несмотря на то, что репетиции начинались в два часа дня и продолжались до полуночи, людей заставляли приходить к 8 утра. Уже во время проведения Азиады Минобразования дополнительно потребовало, чтобы каждая школа Ашхабада предоставила по 120 человек в качестве зрителей на спортивные мероприятия (на время проведения Азиады — с 18 по 28 сентября — по указу Бердымухамедова отменили занятия для школьников).

26 сентября во время генеральной репетиции закрытия Азиады скончался 21-летний студент. Молодой человек находился среди зрителей на солнечной стороне трибун. Люди не могли покидать свои места, даже по естественным нуждам. Когда студенту стало плохо, его не смогли вовремя вывести с территории стадиона. Организаторам мероприятия поступило распоряжение о нераспространении информации об этом трагическом случае.

Привлечение работников бюджетных организаций и студентов к участию в различных мероприятиях в качестве массовки повсеместно продолжилось и после Азиады. Так, студентов туркменских вузов и работников бюджетных организаций обязали «быть зрителями» на концерте в честь официального визита Владимира Путина в Туркменистан 2 октября.

К церемонии открытия нового концертного зала под Ашхабадом при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова 7 октября были привлечены студенты, бюджетники и пенсионеры. После открытия президент объявил о начале всенародного субботника, в котором приняли участие 365 тысяч человек. 26-27 октября в Ашхабаде прошли праздничные мероприятия в честь 26-й годовщины независимости Туркменистана. Для массовки отбирались студенты, школьники и работники бюджетных организаций. В ходе отбора у детей требовали «уч-арка маглумат» — справку о родственниках в трех поколениях.

После завершения Азиады в Ашхабаде возобновились работы по демонтажу спутниковых антенн. По городу курсируют бригады рабочих на КамАЗах с подъемными кранами, которые ищут «лишнее» оборудование. Демонтаж выполняется без предупреждения. Даже отсутствие хозяина квартиры не является препятствием, поэтому многие узнают о том, что их спутниковые антенны были демонтированы уже после отъезда бригад.

Усилилось преследование лиц, критикующих правительство. Так, в ночь на 29 октября неизвестные в Дашогузе забросали камнями окна квартиры 76-летней Халиды Избастиновой, матери правозащитника Фарида Тухбатуллина, проживающего в изгнании. В дом гражданской активистки Галины Вертяковой 22 октября прибыли сотрудники органов нацбезопасности, которые предъявили ей обвинения в распространении «ложной» информации. Один из них заявил, что «нам достаточно щелкнуть двумя пальцами для того, чтобы тебя убили». Под пристальным контролем и давлением спецслужб находятся зоозащитница Галина Кучеренко, активистка Наталия Шабунц, журналистка Солтан Ачилова.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте «Хроники Туркменистана».