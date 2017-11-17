На юге Казахстана по подозрению в пропаганде терроризма задержаны 11 человек, сообщила пресс-служба КНБ.

"Шестнадцатого ноября ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей Сайрамского района и города Шымкент", — говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, "указанные лица на систематической основе распространяли в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях материалы, агитирующие экстремистскую идеологию "ДАИШ" (арабский вариант названия ИГ, запрещена в РФ — ред.) и других международных террористических организаций".

Согласно сообщению, экстремистские материалы размещались в 24-х сетевых сообществах с общим количеством участников более 400 человек.