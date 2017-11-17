АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 17 ноября в Национальной библиотеке Таджикистана состоится Экономическое собрание «Отраслевые аспекты формирования и развития предпринимательского климата». Начало в 08:30

-17ноября 2017 в 15:00 на Центральном стадионе Душанбе состоится футбольный матч между командами «Истиклол» и ЦСКА Памир

17 ноября – завершается Неделя международного образования в Таджикистане.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 НОЯБРЯ

1937 - В Душанбе открыт памятник В.В. Куйбышеву.

2004 - В Душанбе состоялась церемония открытия столичного амфитеатра.

2006 - Оптико-элек­тронный узел «Нурек» системы контроля космического пространства полностью передан в собственность России.

2009 - Правительство Таджикистана начало выдавать хлопкосеющим хозяйствам республики юридические подтверждения об аннулировании долгов, образовавшихся за счет всех источников финансирования до 1 января 2008 года.

2016 - Решение депутатов: Международный день солидарности трудящихся, отмечаемый во многих странах 1 мая, в Таджикистане будет праздноваться без выходного дня.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 НОЯБРЯ

1909-1966 года – родилась фольклоровед и переводчик Клавдия Улугзаде.

1930 года – родился Народный артист Таджикистана Аъло Аълоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 8-13 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем -3+2.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -3+2, днем 6-11 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.