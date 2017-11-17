На XVI сессии Верховного Совета РТ 12-го созыва, которая состоялась с 16 ноября по 2 декабря, и приняла отставку тогдашнего президента Рахмона Набиева, 19 ноября 1992 года, председателем Верховного Совета Таджикистана – главой государства был избран нынешний лидер страны Эмомали Рахмон, который вот уже в течение 25 лет беспрерывно правит республикой.

«В истории каждой нации происходят события, которые играют решающую роль в её дальнейшей судьбе. Шестнадцатая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан является одним из таких судьбоносных событий, которое создало благоприятные условия для нашего только что обретшего независимость государства погасить пламя разрушительной войны, восстановить конституционный строй, нормализовать политическую ситуацию, обеспечить верховенство закона и социально-экономическое развитие общества», - Эмомали Рахмон (торжественное собрание, посвященное 20-летнему юбилею XVI сессии ВС).