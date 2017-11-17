Предыдущий аукционный рекорд среди шедевров классической живописи принадлежал полотну Рубенса «Избиение младенцев», которое продали за $76,7 млн в 2002 году.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $450,3 млн. По итогам торгов стоимость составила $400 млн, к ней добавилась комиссия аукциона в размере $50,312 млн.

Предыдущий владелец — российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев F 15 — приобрел ее в 2013 году за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Имя нового владельца картины не называется.

Дмитрий Рыболовлев news.rambler.ru

Произведение кисти Да Винчи стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе в мировой истории. Шедевр, датированный приблизительно 1500 годом, входит в число менее 20 сохранившихся до наших дней работ итальянского художника.

Начальная цена лота составляла $100 млн, торги были окружены вниманием коллекционеров со всего мира — за продажей «Спасителя мира» следили почти 1000 коллекционеров, консультантов, журналистов и искусствоведов. Торги проходили в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, который не мог вместить всех, кто интересовался продажей уникального полотна. Поэтому на сайте аукционного дома была организована прямая трансляция торгов.